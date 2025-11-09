Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Полтава
Поединок 12-го тура УПЛ состоится 9 ноября и начнется в 18:00 по Киеву
9 ноября донецкий Шахтер проведет домашний матч 12-го тура УПЛ 2025/26 против команды Полтава.
Коллективы сыграют на стадионе Арена Львов. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.
Главным арбитром предстоящего противостояния будет Макси Козыряцкий из Запорожья.
За 11 туров Шахтер набрал 24 очка и лидирует в таблице чемпионата Украины. У Полтавы в активе шесть пунктов и последняя, 16-я позиция.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
