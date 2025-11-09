9 ноября донецкий Шахтер проведет домашний матч 12-го тура УПЛ 2025/26 против команды Полтава.

Коллективы сыграют на стадионе Арена Львов. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего противостояния будет Макси Козыряцкий из Запорожья.

За 11 туров Шахтер набрал 24 очка и лидирует в таблице чемпионата Украины. У Полтавы в активе шесть пунктов и последняя, 16-я позиция.

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Полтава

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.