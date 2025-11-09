Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Полтава
Украина. Премьер лига
09 ноября 2025, 14:28
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Полтава

Поединок 12-го тура УПЛ состоится 9 ноября и начнется в 18:00 по Киеву

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Полтава
Коллаж Sport.ua

9 ноября донецкий Шахтер проведет домашний матч 12-го тура УПЛ 2025/26 против команды Полтава.

Коллективы сыграют на стадионе Арена Львов. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего противостояния будет Макси Козыряцкий из Запорожья.

За 11 туров Шахтер набрал 24 очка и лидирует в таблице чемпионата Украины. У Полтавы в активе шесть пунктов и последняя, 16-я позиция.

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Полтава

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Шахтер Донецк Полтава Шахтер - Полтава где смотреть Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
