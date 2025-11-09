Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
09 ноября 2025, 12:45 | Обновлено 09 ноября 2025, 12:48
Олейникова поборется за трофей WTA 125 в Тукумане. С кем сыграет в финале?

В полуфинале соревнований Александра в трех сетах одолела Деспину Папамихаил

Олейникова поборется за трофей WTA 125 в Тукумане. С кем сыграет в финале?
В ночь на 9 ноября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 132) пробилась в финал грунтового турнира WTA 125 в Тукумане, Аргентина.

В полуфинале украинка в трех сетах одолела Деспину Папамихаил (Греция, WTA 200) за 2 часа и 4 минуты.

WTA 125 Тукуман. Грунт. Финал

Александра Олейникова (Украина) [7] – Деспина Папамихаил (Греция) – 6:2, 3:6, 6:1

Олейникова провела второе очное противостояние против Папамихаил и добыла вторую победу.

Александра в Тукумане, помимо Деспины, также прошла Алицию Эрреро Линьяну, Джессику Пьери и Солану Сиерру.

В решающем поединке Олейникова поборется против третьей сеяной Майяр Шериф, которая в полуфинале одолела Симону Вальтерт. Ранее Александра играла против Майяр один раз – 2 сентября украинка обыграла представительницу Египта в 1/16 финала соревнований WTA 125 в Монтре (Швейцария).

Александра пробилась во второй финал в карьере на турнирах категории WTA 125 – в сентябре она стала чемпионкой на кортах Толентино (Италия). Олейникова проведет шестой финал в 2025 году, если учитывать и соревнований ITF. Все предыдущие пять финалов она выиграла.

Встреча Олейниковой с Шериф начнется в ночь на 10 число ориентировочно в 00:30 по Киеву.

По теме:
Александра Олейникова – Деспина Папамихаил. Смотреть онлайн LIVE трансляция
ОЛЕЙНИКОВА: «Мечта – играть дома, когда Украина победит и война закончится»
Олейникова разобрала первую сеяную и вышла в полуфинал WTA 125 в Аргентине
