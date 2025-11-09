Украина. Премьер лига09 ноября 2025, 16:43 | Обновлено 09 ноября 2025, 16:58
ВИДЕО. Коридор для Траоре. Как Шахтер готовился к матчу УПЛ против Полтавы
Донецкий «Шахтер» провел подготовку очередному поединку УПЛ
Донецкий «Шахтер» провел подготовку к следующему матчу УПЛ против «Полтавы».
В расположение команды вернулся нападающий Лассины Траоре. Партнеры устроили ему дружеский коридор.
Горняки готовились во Львове, сосредоточившись на физической подготовке и восстановлении после еврокубкового поединка.
Поединок между командами Шахтер и Полтава пройдет во Львове 9 ноября в 18:00.
ВИДЕО. Шахтер провел тренировку во Львове перед игрой с Полтавой
