Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Коридор для Траоре. Как Шахтер готовился к матчу УПЛ против Полтавы
Украина. Премьер лига
09 ноября 2025, 16:43 | Обновлено 09 ноября 2025, 16:58
323
0

ВИДЕО. Коридор для Траоре. Как Шахтер готовился к матчу УПЛ против Полтавы

Донецкий «Шахтер» провел подготовку очередному поединку УПЛ

09 ноября 2025, 16:43 | Обновлено 09 ноября 2025, 16:58
323
0
ВИДЕО. Коридор для Траоре. Как Шахтер готовился к матчу УПЛ против Полтавы
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» провел подготовку к следующему матчу УПЛ против «Полтавы».

В расположение команды вернулся нападающий Лассины Траоре. Партнеры устроили ему дружеский коридор.

Горняки готовились во Львове, сосредоточившись на физической подготовке и восстановлении после еврокубкового поединка.

Поединок между командами Шахтер и Полтава пройдет во Львове 9 ноября в 18:00.

ВИДЕО. Шахтер провел тренировку во Львове перед игрой с Полтавой

По теме:
ФОТО. Звездный бразилец Шахтера вернулся в Украину после операции
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
Стали известны стартовые составы на матч 12-го тура УПЛ Шахтер – Полтава
Полтава фото чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Арда Туран тренировка Украинская Премьер-лига Шахтер - Полтава Лассина Траоре
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 08 ноября 2025, 21:21 13
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals

От Грачева до Пятова: символическая сборная украинцев Шахтера всех времен
Футбол | 09 ноября 2025, 12:00 11
От Грачева до Пятова: символическая сборная украинцев Шахтера всех времен
От Грачева до Пятова: символическая сборная украинцев Шахтера всех времен

И ни слова – о бразильцах

Украинец покинул Динамо, потому что ему не нашлось места в составе
Футбол | 09.11.2025, 09:38
Украинец покинул Динамо, потому что ему не нашлось места в составе
Украинец покинул Динамо, потому что ему не нашлось места в составе
ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса
Футбол | 09.11.2025, 02:12
ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса
ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса
ФОТО. Сломали сиденья. Ультрас Александрии устроил протест против клуба
Футбол | 09.11.2025, 16:48
ФОТО. Сломали сиденья. Ультрас Александрии устроил протест против клуба
ФОТО. Сломали сиденья. Ультрас Александрии устроил протест против клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
09.11.2025, 07:33 9
Бокс
САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»
САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»
08.11.2025, 07:40 27
Футбол
МОУРИНЬО: «Мы не просили Судакова это делать, поэтому я принял решение»
МОУРИНЬО: «Мы не просили Судакова это делать, поэтому я принял решение»
08.11.2025, 06:22 1
Футбол
Фьюри предупредил Усика, что есть боксер, который может его нокаутировать
Фьюри предупредил Усика, что есть боксер, который может его нокаутировать
08.11.2025, 02:44 1
Бокс
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
08.11.2025, 08:03 11
Футбол
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
08.11.2025, 12:27 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем