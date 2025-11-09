ВИДЕО. Коридор для Траоре. Как Шахтер готовился к матчу УПЛ против Полтавы

Донецкий «Шахтер» провел подготовку к следующему матчу УПЛ против «Полтавы».

В расположение команды вернулся нападающий Лассины Траоре. Партнеры устроили ему дружеский коридор.

Горняки готовились во Львове, сосредоточившись на физической подготовке и восстановлении после еврокубкового поединка.

Поединок между командами Шахтер и Полтава пройдет во Львове 9 ноября в 18:00.

ВИДЕО. Шахтер провел тренировку во Львове перед игрой с Полтавой