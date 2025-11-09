Энцо МАРЕСКА: «Мы довольны игрой. Я очень волновался перед этим матчем»

Главный тренер лондонского Челси Энцо Мареска поделился эмоциями после победы своей команды над Вулверхэмптоном (3:0) в 11 туре Английской Премьер-лиги.

«Мы довольны игрой. Я очень волновался перед матчем, потому что такие игры всегда сложны, но в первом и втором таймах мы создали много моментов и не упустили ни одного гола.

Даже в первом тайме я был доволен игрой, а разница между таймами в том, что во втором забили, а в первом не реализовали много шансов.

Надо реализовывать свои моменты, иначе игра всегда открыта и может произойти что угодно. Во втором тайме мы забили три гола и могли забить еще больше.

Мало кто (Мало Гюсто – прим.) так много раз был близок к голу, а нам нравится, когда защитники подключаются в атаку и заходят в штрафную. В прошлом году это случалось часто с Куку (Марк Кукурелья – прим.). Сегодня Мало забил, чтобы помочь команде, потому что этот гол немного открыл игру. Поэтому мы очень рады Мало.

Мойсес Кайседо был в порядке, просто удар в колено в первом тайме. Но он доиграл матч, я спросил его после игры и все было хорошо.

Педру Нету и Энцо Фернандес попросили замену: Педро из-за проблемы с пахом, Энцо через колено, поэтому будем смотреть, как они себя чувствуют», – сказал Мареска.