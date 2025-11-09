Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Энцо МАРЕСКА: «Мы довольны игрой. Я очень волновался перед этим матчем»
Англия
09 ноября 2025, 11:49 |
34
0

Энцо МАРЕСКА: «Мы довольны игрой. Я очень волновался перед этим матчем»

Коуч пообщался с журналистами после матча АПЛ

09 ноября 2025, 11:49 |
34
0
Энцо МАРЕСКА: «Мы довольны игрой. Я очень волновался перед этим матчем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Главный тренер лондонского Челси Энцо Мареска поделился эмоциями после победы своей команды над Вулверхэмптоном (3:0) в 11 туре Английской Премьер-лиги.

«Мы довольны игрой. Я очень волновался перед матчем, потому что такие игры всегда сложны, но в первом и втором таймах мы создали много моментов и не упустили ни одного гола.

Даже в первом тайме я был доволен игрой, а разница между таймами в том, что во втором забили, а в первом не реализовали много шансов.

Надо реализовывать свои моменты, иначе игра всегда открыта и может произойти что угодно. Во втором тайме мы забили три гола и могли забить еще больше.

Мало кто (Мало Гюсто – прим.) так много раз был близок к голу, а нам нравится, когда защитники подключаются в атаку и заходят в штрафную. В прошлом году это случалось часто с Куку (Марк Кукурелья – прим.). Сегодня Мало забил, чтобы помочь команде, потому что этот гол немного открыл игру. Поэтому мы очень рады Мало.

Мойсес Кайседо был в порядке, просто удар в колено в первом тайме. Но он доиграл матч, я спросил его после игры и все было хорошо.

Педру Нету и Энцо Фернандес попросили замену: Педро из-за проблемы с пахом, Энцо через колено, поэтому будем смотреть, как они себя чувствуют», – сказал Мареска.

По теме:
Александр КУЧЕР: «Мы понимали, что очень трудная игра будет»
Виктор СКРИПНИК: «Плохо, что сейчас пауза в чемпионате»
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Сити – Ливерпуль
Энцо Мареска Челси Английская Премьер-лига Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу пресс-конференция
Олег Вахоцкий Источник: ФК Челси
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Защитник Вереса рассказал, как команда прервала беспроигрышную серию
Футбол | 09 ноября 2025, 11:12 0
Защитник Вереса рассказал, как команда прервала беспроигрышную серию
Защитник Вереса рассказал, как команда прервала беспроигрышную серию

Семен Вовченко прокомментировал победу над «Рухом»

ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса
Футбол | 09 ноября 2025, 02:12 5
ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса
ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса

Мелисса Сатта считает себя жертвой сексизма

КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
Футбол | 09.11.2025, 09:14
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
НХЛ. 9 шайб Колорадо, дерби Нью-Йорка, топовый Анахайм и поражение Флориды
Хоккей | 09.11.2025, 10:35
НХЛ. 9 шайб Колорадо, дерби Нью-Йорка, топовый Анахайм и поражение Флориды
НХЛ. 9 шайб Колорадо, дерби Нью-Йорка, топовый Анахайм и поражение Флориды
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 08.11.2025, 21:21
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
07.11.2025, 08:06 3
Футбол
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
08.11.2025, 20:02 18
Теннис
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
08.11.2025, 08:03 11
Футбол
Фьюри предупредил Усика, что есть боксер, который может его нокаутировать
Фьюри предупредил Усика, что есть боксер, который может его нокаутировать
08.11.2025, 02:44 1
Бокс
КВАРЦЯНЫЙ: «Этого форварда уже потеряли. Он бы помог сборной Украины»
КВАРЦЯНЫЙ: «Этого форварда уже потеряли. Он бы помог сборной Украины»
07.11.2025, 21:07
Футбол
В Португалии сыгран яркий матч с 7 голами. Развязка наступила на 86-й мин
В Португалии сыгран яркий матч с 7 голами. Развязка наступила на 86-й мин
08.11.2025, 02:29
Футбол
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
08.11.2025, 12:27 2
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Из этого игрока Динамо может быть серьезный футболист»
МАРКЕВИЧ: «Из этого игрока Динамо может быть серьезный футболист»
07.11.2025, 08:33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем