ФОТО. Звездного футболиста ограбили. Ущерб на миллион долларов
Алессандро Бастони надолго запомнит матч против Кайрата, но по другой причине...
Дом защитника «Интера» Алессандро Бастони ограбили во время матча Лиги чемпионов против «Кайрата».
По данным СМИ, четверо злоумышленников в тёмной одежде проникли в дом футболиста и похитили дизайнерские сумки и дорогие часы, включая две пары Rolex.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Ограбление длилось всего несколько минут — преступники успели скрыться до срабатывания сигнализации.
Полиция уже начала расследование, а ущерб оценивается более чем в миллион долларов. На момент происшествия в доме никого не было.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тарас Михавко заинтересовал «Трабзонспор»
Йожеф – об Андрее Ярмоленко