  4. ФОТО. Звездного футболиста ограбили. Ущерб на миллион долларов
Другие новости
09 ноября 2025, 01:00 | Обновлено 09 ноября 2025, 01:09
ФОТО. Звездного футболиста ограбили. Ущерб на миллион долларов

Алессандро Бастони надолго запомнит матч против Кайрата, но по другой причине...

Getty Images/Global Images Ukraine. Алессандро Бастони

Дом защитника «Интера» Алессандро Бастони ограбили во время матча Лиги чемпионов против «Кайрата».

По данным СМИ, четверо злоумышленников в тёмной одежде проникли в дом футболиста и похитили дизайнерские сумки и дорогие часы, включая две пары Rolex.

Ограбление длилось всего несколько минут — преступники успели скрыться до срабатывания сигнализации.

Полиция уже начала расследование, а ущерб оценивается более чем в миллион долларов. На момент происшествия в доме никого не было.

фото ограбление Алессандро Бастони Интер Милан Лига чемпионов чемпионат Италии по футболу
Максим Лапченко Источник: FC Inter News
