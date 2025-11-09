ФОТО. Звездного футболиста ограбили. Ущерб на миллион долларов

Дом защитника «Интера» Алессандро Бастони ограбили во время матча Лиги чемпионов против «Кайрата».

По данным СМИ, четверо злоумышленников в тёмной одежде проникли в дом футболиста и похитили дизайнерские сумки и дорогие часы, включая две пары Rolex.

Ограбление длилось всего несколько минут — преступники успели скрыться до срабатывания сигнализации.

Полиция уже начала расследование, а ущерб оценивается более чем в миллион долларов. На момент происшествия в доме никого не было.