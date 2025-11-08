Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Валенсия
09.11.2025 19:30 - : -
Бетис
08 ноября 2025, 21:11 | Обновлено 08 ноября 2025, 21:54
Валенсия – Реал Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Матч начнется 9 ноября в 19:30 по Киеву

Валенсия – Реал Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ФК Валенсия

В воскресенье, 9 ноября состоится поединок 12-го тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Бетисом». По киевскому времени игра начнется в 19.30.

Валенсия

«Летучие мыши» проводят текущий сезон откровенно плохо. За 11 туров чемпионата Испании коллективу удалось завоевать 9 очков, благодаря которым он занимает предпоследнее, 19-е место турнирной таблицы. У «Леванте», который находится на безопасной 17-й строчке столько же очков, однако он находится выше из-за лучшей разницы забитых/пропущенных голов.

В 1/64 финала Кубка Испании «Валенсия» со счетом 5:0 одолела «Марасену».

Реал Бетис

«Зелено-белые» же проводят гораздо более стабильный сезон. После 11 туров Ла Лиги на счету команды есть 19 баллов, позволяющих ей занимать 5-ю строчку турнирной таблицы. От места в топ-3 «Бетис» отделяет совсем немного – всего 4 зачетных пункта. На стадии 1/64 финала Кубка Испании команда со счетом 1:7 обыграла «Пальма-дель-Рио».

В Лиге Европы клуб победил «Лудогорец» и «Лион» и сыграл вничью с «Ноттингемом» и «Генком».

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами небольшое преимущество имеет «Реал Бетис». На счету команды 2 победы, еще 3 матча завершились вничью, а 1 выигрыш завоевала «Валенсия».

Интересные факты

  • «Валенсия» не может победить в Ла Лиге уже 6 туров подряд.
  • «Бетис» не проиграл ни в одном из 8 выездных поединков этого сезона. На счету команды 3 победы и 5 ничейных результатов.
  • «Валенсия» пропустила 20 голов в текущем сезоне чемпионата Испании – 2-й худший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.91.

Валенсия
9 ноября 2025 -
19:30
Бетис
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
