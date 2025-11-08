Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Судаковы показали свою жизнь в Португалии. Это роскошь
08 ноября 2025, 19:39 | Обновлено 08 ноября 2025, 19:45
1420
Елизавета Судакова показала жизнь семейной пары в Португалии

Instagram. Милана Судакова

Жена полузащитника «Бенфики» и сборной Украины Георгия СудаковаЕлизавета Судакова – поделилась на своей странице в Instagram новыми снимками из жизни семьи в Португалии.

На фото – трогательные домашние моменты: Лиза с детьми и мужем, уютный интерьер, завтраки с блинами, игры у бассейна и прогулки на закате. Атмосфера – настоящий «luxury family lifestyle, наполненный теплом и гармонией.

Подписчики завалили страницу комплиментами – фанаты восхищаются красотой семьи, стилем Лизы и тем, как счастливо выглядит Георгий после переезда в Лиссабон.

Напомним, Судаков выступает за «Бенфику» и уже стал любимцем португальских болельщиков, а его семья быстро адаптировалась к новой жизни под южным солнцем.

Максим Лапченко
sergio_terry
Круто, слів не підібрати.
Одні в окопі без води та бк, інші фоточки ліплять.
А може проблема не лише в россії.
А може для когось є війна а для когось годівниця?
СЮР
Ответить
-1
contr
Рахіт лугандонський звалив і понтується ! На Батьківщину звільняти лугандон і пса рижого ахметку з собою нехай захопить а то дуже хитровиєбані стали ☝️
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
