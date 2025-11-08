ФОТО. Судаковы показали свою жизнь в Португалии. Это роскошь

Жена полузащитника «Бенфики» и сборной Украины Георгия Судакова – Елизавета Судакова – поделилась на своей странице в Instagram новыми снимками из жизни семьи в Португалии.

На фото – трогательные домашние моменты: Лиза с детьми и мужем, уютный интерьер, завтраки с блинами, игры у бассейна и прогулки на закате. Атмосфера – настоящий «luxury family lifestyle, наполненный теплом и гармонией.

Подписчики завалили страницу комплиментами – фанаты восхищаются красотой семьи, стилем Лизы и тем, как счастливо выглядит Георгий после переезда в Лиссабон.

Напомним, Судаков выступает за «Бенфику» и уже стал любимцем португальских болельщиков, а его семья быстро адаптировалась к новой жизни под южным солнцем.