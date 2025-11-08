На Довбика охотится известный клуб. Должен стать идеальной заменой
На украинца претендует «Фенербахче»
Нападающий сборной Украины Артем Довбик вскоре может покинуть «Рому».
По информации турецких СМИ, «Фенербахче» планирует зимой расстаться с марокканским нападающим Юссофом Эн-Несири и ищет ему замену. Среди потенциальных кандидатов – Артем Довбик и норвежец Александер Серлот.
В текущем сезоне Довбик провел за «Рому» 13 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.
28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик мог сменить клубную прописку – украинца хотел подписать клуб, который семь раз побеждал в Лиге чемпионов. Главным фаворитом на подписание украинца был «Милан» – рассматривались различные варианты перехода, но сделка так и не состоялась.
