Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. На Довбика охотится известный клуб. Должен стать идеальной заменой
Италия
08 ноября 2025, 20:03 |
1053
0

На Довбика охотится известный клуб. Должен стать идеальной заменой

На украинца претендует «Фенербахче»

08 ноября 2025, 20:03 |
1053
0
На Довбика охотится известный клуб. Должен стать идеальной заменой
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Нападающий сборной Украины Артем Довбик вскоре может покинуть «Рому».

По информации турецких СМИ, «Фенербахче» планирует зимой расстаться с марокканским нападающим Юссофом Эн-Несири и ищет ему замену. Среди потенциальных кандидатов – Артем Довбик и норвежец Александер Серлот.

В текущем сезоне Довбик провел за «Рому» 13 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик мог сменить клубную прописку – украинца хотел подписать клуб, который семь раз побеждал в Лиге чемпионов. Главным фаворитом на подписание украинца был «Милан» – рассматривались различные варианты перехода, но сделка так и не состоялась.

По теме:
Трабзонспор может подписать игрока Динамо вместо футболиста сборной Украины
Ванат в игре с Алавесом станет третьим украинцем с 10+ матчами за Жирону
Игрок сборной отказал чемпиону Украины: «Хочу играть против них»
Александер Серлот Артем Довбик Фенербахче трансферы Серии A трансферы Рома Рим
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 08 ноября 2025, 06:01 13
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals

Миколенко помог Эвертону прервать трехматчевую серию без побед в АПЛ
Футбол | 08 ноября 2025, 19:04 0
Миколенко помог Эвертону прервать трехматчевую серию без побед в АПЛ
Миколенко помог Эвертону прервать трехматчевую серию без побед в АПЛ

В параллельном матче «Вест Хэм» одолел «Бернли»

КВАРЦЯНЫЙ: «Этого форварда уже потеряли. Он бы помог сборной Украины»
Футбол | 07.11.2025, 21:07
КВАРЦЯНЫЙ: «Этого форварда уже потеряли. Он бы помог сборной Украины»
КВАРЦЯНЫЙ: «Этого форварда уже потеряли. Он бы помог сборной Украины»
ВИДЕО. Цыганков удачно сыграл головой и забил гол в ворота Алавеса
Футбол | 08.11.2025, 15:40
ВИДЕО. Цыганков удачно сыграл головой и забил гол в ворота Алавеса
ВИДЕО. Цыганков удачно сыграл головой и забил гол в ворота Алавеса
Безумие. ПСЖ предложил 150 млн евро за игрока из нетоповой лиги
Футбол | 07.11.2025, 21:20
Безумие. ПСЖ предложил 150 млн евро за игрока из нетоповой лиги
Безумие. ПСЖ предложил 150 млн евро за игрока из нетоповой лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
06.11.2025, 23:56 149
Футбол
В УАФ выступили с официальным обращением к Олегу Блохину
В УАФ выступили с официальным обращением к Олегу Блохину
07.11.2025, 00:32
Футбол
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
07.11.2025, 06:23 18
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
08.11.2025, 08:34 1
Футбол
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
07.11.2025, 06:42 5
Бокс
Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025
Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025
06.11.2025, 19:57
Теннис
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
07.11.2025, 06:47 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем