Мойес определился с судьбой Миколенко на матч против Фулхэма в АПЛ

В субботу, 8 ноября, Эвертон сыграет против Фулхэма в Английской Премьер-лиге. Этот матч пройдет в рамках 11-го тура чемпионата.

Главный тренер «ирисок» Дэвид Моейс определился с составом своей команды на предстоящий поединок. Ожидается, что в стартовом составе своей команды выйдет украинский защитник Виталий Миколенко.

Матч Эвертон – Фулхэм запланирован на субботу, 8 ноября. Стартовый свисток раздастся в 17:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Эвертон занимает 14-ю строчку турнирной таблицы Английской Премьер-лиги, имея в своем активе 12 турнирных баллов после 10 сыгранных матчей.