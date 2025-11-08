Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
08 ноября 2025, 16:39 | Обновлено 08 ноября 2025, 16:40
Мойес определился с судьбой Миколенко на матч против Фулхэма в АПЛ

Украинец выйдет в стартовом составе «ирисок» на матч 11 тура АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В субботу, 8 ноября, Эвертон сыграет против Фулхэма в Английской Премьер-лиге. Этот матч пройдет в рамках 11-го тура чемпионата.

Главный тренер «ирисок» Дэвид Моейс определился с составом своей команды на предстоящий поединок. Ожидается, что в стартовом составе своей команды выйдет украинский защитник Виталий Миколенко.

Матч Эвертон – Фулхэм запланирован на субботу, 8 ноября. Стартовый свисток раздастся в 17:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Эвертон занимает 14-ю строчку турнирной таблицы Английской Премьер-лиги, имея в своем активе 12 турнирных баллов после 10 сыгранных матчей.

