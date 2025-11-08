Мойес определился с судьбой Миколенко на матч против Фулхэма в АПЛ
Украинец выйдет в стартовом составе «ирисок» на матч 11 тура АПЛ
В субботу, 8 ноября, Эвертон сыграет против Фулхэма в Английской Премьер-лиге. Этот матч пройдет в рамках 11-го тура чемпионата.
Главный тренер «ирисок» Дэвид Моейс определился с составом своей команды на предстоящий поединок. Ожидается, что в стартовом составе своей команды выйдет украинский защитник Виталий Миколенко.
Матч Эвертон – Фулхэм запланирован на субботу, 8 ноября. Стартовый свисток раздастся в 17:00 по киевскому времени.
В нынешнем сезоне Эвертон занимает 14-ю строчку турнирной таблицы Английской Премьер-лиги, имея в своем активе 12 турнирных баллов после 10 сыгранных матчей.
Your Toffees to face @FulhamFC! 🔵#EVEFUL pic.twitter.com/CNtYuTxVnf— Everton (@Everton) November 8, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Елена Рыбакина в трех сетах с камбеком переиграла Джессику Пегулу
Британец выделил Майка Тайсона