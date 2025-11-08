Украина. Премьер лига08 ноября 2025, 19:42 | Обновлено 08 ноября 2025, 19:51
Виктор СКРИПНИК: «Горжусь игроками Зари. Забили три гола такому сопернику»
Тренер доволен победой в матче УПЛ
Заря в матче чемпионата Украины обыграла Металлист 1925 со счетом 3:1, что даже удивило наставника Виктора Скрипника.
«Можем гордиться тем, что забили три гола команде, которая так мало пропускает. Обычно мы играем по счету, когда забиваем, а тут играли вперед, действовали агрессивно даже после третьего гола».
«Во втором тайме не оставили противнику ни одного шанса», – сказал Скрипник.
В таблице Заря набрала 19 очков и поднялась на 7-е место.
