Виктор СКРИПНИК: «Горжусь игроками Зари. Забили три гола такому сопернику»

Заря в матче чемпионата Украины обыграла Металлист 1925 со счетом 3:1, что даже удивило наставника Виктора Скрипника.

«Можем гордиться тем, что забили три гола команде, которая так мало пропускает. Обычно мы играем по счету, когда забиваем, а тут играли вперед, действовали агрессивно даже после третьего гола».

«Во втором тайме не оставили противнику ни одного шанса», – сказал Скрипник.

В таблице Заря набрала 19 очков и поднялась на 7-е место.