  4. Виктор СКРИПНИК: «Горжусь игроками Зари. Забили три гола такому сопернику»
Украина. Премьер лига
08 ноября 2025, 19:42
Виктор СКРИПНИК: «Горжусь игроками Зари. Забили три гола такому сопернику»

Тренер доволен победой в матче УПЛ

ФК Заря

Заря в матче чемпионата Украины обыграла Металлист 1925 со счетом 3:1, что даже удивило наставника Виктора Скрипника.

«Можем гордиться тем, что забили три гола команде, которая так мало пропускает. Обычно мы играем по счету, когда забиваем, а тут играли вперед, действовали агрессивно даже после третьего гола».

«Во втором тайме не оставили противнику ни одного шанса», – сказал Скрипник.

В таблице Заря набрала 19 очков и поднялась на 7-е место.

Заря Луганск Виктор Скрипник Металлист 1925 Украинская Премьер-лига Металлист 1925 - Заря
Источник: УПЛ-ТВ
