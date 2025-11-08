Верес и Рух назвали стартовые составы на матч 12-го тура УПЛ

Названы стартовые составы на поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги.

8 ноября в 15:30 Верес будет принимать львовский Рух на стадионе Авангард в Ровно.

Наставники команд Олег Шандрук и Иван Федык определили стартовые составы.

Верес идет на 12-м месте с 13 очками, а Рух расположился на 15-й позиции с 7 пунктами .

Главным судьей матча назначен Назарий Дердь из Ужгорода.

Стартовые составы на матч чемпионата Украины Верес – Рух