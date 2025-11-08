Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верес и Рух назвали стартовые составы на матч 12-го тура УПЛ
Украина. Премьер лига
08 ноября 2025, 14:49 | Обновлено 08 ноября 2025, 14:57
262
0

Верес и Рух назвали стартовые составы на матч 12-го тура УПЛ

8 ноября в 15:30 состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги

08 ноября 2025, 14:49 | Обновлено 08 ноября 2025, 14:57
262
0
Верес и Рух назвали стартовые составы на матч 12-го тура УПЛ
Коллаж Sport.ua

Названы стартовые составы на поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги.

8 ноября в 15:30 Верес будет принимать львовский Рух на стадионе Авангард в Ровно.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставники команд Олег Шандрук и Иван Федык определили стартовые составы.

Верес идет на 12-м месте с 13 очками, а Рух расположился на 15-й позиции с 7 пунктами .

Главным судьей матча назначен Назарий Дердь из Ужгорода.

Стартовые составы на матч чемпионата Украины Верес – Рух

По теме:
Полоса неудач продолжается. Виктория проиграла ФК Феникс-Мариуполь
Помог автогол. Черноморец спасся от поражения в матче с Металлистом
Нехватка ресурсов. Металлист 1925 не справился с интенсивностью Зари
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Рух Львов Верес - Рух стартовые составы Олег Шандрук Иван Федык
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Цыганков забил cвой первый гол в сезоне Ла Лиги
Футбол | 08 ноября 2025, 15:25 0
ВИДЕО. Цыганков забил cвой первый гол в сезоне Ла Лиги
ВИДЕО. Цыганков забил cвой первый гол в сезоне Ла Лиги

Виктор отличился на старте встречи

САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»
Футбол | 08 ноября 2025, 07:40 26
САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»
САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»

Йожеф не в восторге от игры Буяльского и Пихаленка

ФОТО. Жена Забарного впечатлила новым фотосетом. Это огонь
Футбол | 08.11.2025, 09:23
ФОТО. Жена Забарного впечатлила новым фотосетом. Это огонь
ФОТО. Жена Забарного впечатлила новым фотосетом. Это огонь
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
Бокс | 08.11.2025, 00:17
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
Футбол | 08.11.2025, 07:02
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
07.11.2025, 06:42 4
Бокс
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
08.11.2025, 08:34
Футбол
Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
07.11.2025, 19:35 4
Теннис
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
07.11.2025, 01:32 1
Футбол
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
06.11.2025, 23:56 149
Футбол
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
08.11.2025, 06:01 13
Теннис
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
08.11.2025, 08:03 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем