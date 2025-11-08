Украина. Премьер лига08 ноября 2025, 14:49 | Обновлено 08 ноября 2025, 14:57
Верес и Рух назвали стартовые составы на матч 12-го тура УПЛ
8 ноября в 15:30 состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги
08 ноября 2025, 14:49 | Обновлено 08 ноября 2025, 14:57
Названы стартовые составы на поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги.
8 ноября в 15:30 Верес будет принимать львовский Рух на стадионе Авангард в Ровно.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Наставники команд Олег Шандрук и Иван Федык определили стартовые составы.
Верес идет на 12-м месте с 13 очками, а Рух расположился на 15-й позиции с 7 пунктами .
Главным судьей матча назначен Назарий Дердь из Ужгорода.
Читайте также:Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Рух
Стартовые составы на матч чемпионата Украины Верес – Рух
