Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
08 ноября 2025, 14:23 | Обновлено 08 ноября 2025, 14:28
8
0

8 ноября в 15:30 состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги

8
0
Коллаж Sport.ua

8 ноября в 15:30 состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги.

Верес будет принимать львовский Рух на домашней арене Авангард в Ровно.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Верес занимает 12-е место с 13 очками, а Рух находится на 15-й позиции с 7 пунктами .

Обслуживать игру будет главный судья Назарий Дердь из Ужгорода.

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ ТВ.

чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига где смотреть Верес - Рух Рух Львов
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
