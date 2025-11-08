8 ноября в 15:30 состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги.

Верес будет принимать львовский Рух на домашней арене Авангард в Ровно.

Верес занимает 12-е место с 13 очками, а Рух находится на 15-й позиции с 7 пунктами .

Обслуживать игру будет главный судья Назарий Дердь из Ужгорода.

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Рух

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ ТВ.