Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Рух
8 ноября в 15:30 состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги
8 ноября в 15:30 состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги.
Верес будет принимать львовский Рух на домашней арене Авангард в Ровно.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Верес занимает 12-е место с 13 очками, а Рух находится на 15-й позиции с 7 пунктами .
Обслуживать игру будет главный судья Назарий Дердь из Ужгорода.
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Рух
Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ ТВ.
