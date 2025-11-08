Новая надежда Турина: чего ожидать от Спаллетти в Ювентусе

Неожиданностей не произошло: учитывая круговорот тренеров в Серии А, Лучано Спаллетти был наиболее очевидным, а может и единственным реальным вариантом для «Ювентуса» после увольнения Игора Тудора.

Больше удивляет не само назначение экс-наставника «Интера», «Наполи», «Ромы» и сборной Италии, а то, что он согласился на краткосрочный контакт, который будет продлен только в случае выхода команды в Лигу чемпионов.

Как бы там ни было, именитый специалист принял этот вызов и попытается добиться чего-то вместе с туринским клубом, но для этого ему придется решить несколько задач: сначала краткосрочных, а потом – как получится.

Одна из них – улучшение атаки. Одной из главных проблем «Ювентуса» при Тудоре было создание голевых моментов. До увольнения хорвата «бьянконери» провели 4 матча подряд без голов, повторив антирекорд 1991 года.

По данным Sky Sport, туринцы занимают 4-е место в Серии А по отборам мяча в атакующей трети поля, но лишь 18-е по количеству моментов, созданных в таких ситуациях. Это значит, что «Ювентус» неплохо справлялся с высоким прессингом при Тудоре, но не знал, что делать дальше.

Предыдущий тренер часто менял стартовых центрфорвардов и, возможно, более четкая иерархия в нападении поможет туринцам действовать более остро в финальной трети поля.

Наличие проблем в атаке подтверждалось тем фактом, что при Тудоре «Ювентус» не забивал в четырех матчах подряд и, что тоже немаловажно, не открывал счет с 20 сентября. Все изменилось в первом же матче после ухода специалиста – «бьянконери» уверенно обыграли «Удинезе» со счетом 3:1 под руководством тренера академии Массимо Брамбиллы.

Туринцы в том поединке нанесли 23 удара по воротам соперника, из которых 12 – в створ. С оживленной атакой и показателем ожидаемых голов в 3,17 у болельщиков появилась надежда, что команда и далее будет более активной.

Динамичная тактика Спаллетти может максимально раскрыть индивидуальные таланты «Ювентуса». Главным отличием «бьянконери» в матче против «Кремонезе» по сравнению с временами Тудора стала гибкость расстановки. Похоже, времена четких схем прошли, и хотя выбор Спаллетти не слишком отличался от схемы, заложенной Тудором, в команде чувствовались динамика и гибкость, которых не было во времена хорвата.

Появились новые роли для Тена Копмейнерса, который опускался ниже, Уэстона Маккенни, который перемещался с позиции «восьмерки» на позицию «десятки», а затем на позицию вингера, и Лоиса Опенды, который смещался с фланга на позицию «девятки» ближе к центру нападения рядом с Душаном Влаховичем.

Постоянное движение создавало трудности для «Кремонезе», особенно в первом тайме: фланговые игроки сначала активно прессинговали, а затем отступали, позволяя полузащитникам продвигаться вперед.

«Ювентус» обладает множеством индивидуальных талантов, но Тудору, возможно, было сложно извлекать из них максимум в командном плане. В то время как Кенан Йылдыз и Франсишку Консейсау проявили себя как опасные игроки на флангах, специалист не смог наладить взаимодействие с центральными нападающими.

У Спаллетти более простой подход к игрокам и, возможно, это позволит раскрыть их потенциал. Нападающие всегда много забивали при Лучано, и есть ощущение, что Влахович мог бы извлечь из этой ситуации большую пользу, хотя это может оказать обратный эффект на Джонатана Дэвида.

Серб, похоже, хорошо отреагировал на уход Тудора, продемонстрировав впечатляющую игру вместе с возрожденным и вдохновленным Йылдызом. Десятый и девятый номера могут составить пару, которую Турин ждал почти год. Опенда может стать эффективным третьим элементом в атаке «Ювентуса».

Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович (№ 9) забил в поединке ЛЧ против Спортинга

Бельгиец хорошо подходит Спаллетти – быстрый игрок, способный закрыть несколько позиций в атаке. Филип Костич может предоставить тренеру несколько интересных вариантов, а Федерико Гатти может стать лидером обороны. Маккенни тоже может стать важным футболистом в системе нового наставника, поскольку может приспособиться к любой ситуации и любой позиции.

Но игра – не единственное, над чем придется работать Спаллетти. «Ювентусу» явно не хватает лидеров на поле, а Лучано может развивать игроков технически, тактически и ментально. Тудор отмечал, что у «бьянконери» много лидеров. На своей последней предматчевой пресс-конференции он назвал Мануэля Локателли, Кефрена Тюрама, Маттиа Перина, Дэвида и Влаховича ключевыми фигурами в раздевалке клуба.

Но судя по тому, что происходило на поле, туринцам не хватает игроков, способных взять на себя ответственность в критические моменты. Спаллетти придется поработать не только над техникой и тактикой, но и над психологической составляющей, чтобы создать команду, которая сможет соответствовать амбициям и традициям клуба.

Еще один важный момент – слаженная работа с клубом. Ее отсутствие стало одной из причин ухода Тудора и Спаллетти нужно будет достичь взаимопонимания с руководством, особенно с генеральным директором Дамьеном Комолли.

Вероятно, туринцы сделают несколько подписаний зимой, чтобы заполнить пробелы в команде и начать привлекать игроков, подходящих под нового тренера. И в этом вопросе очень важно взаимопонимание в клубной структуре, чтобы действительно усилить команду.

Новому спортивному директору придется принимать решения о трансферах, исходя из потребностей Спаллетти. Наличие четкой идентичности на поле также будет зависеть от работы клуба на трансферном рынке.

Успех каждой топ-команды основан на общих проектах и ​​общем видении между директорами и теми, кто ежедневно работает на поле, но «Ювентусу» этого не хватало в последние месяцы и годы. Если «бьянконери» исправят эту ситуацию вместе с игрой и результатами, у них будет шанс добиться успеха уже в этом сезоне.

Сергей ЗАВАЛКО, по материалам Football Italia