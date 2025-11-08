ФОТО. Девушка футболиста УПЛ поразила фанатов горячим образом
Эротичный образ Яны Андрущенко на Хэллоуин мгновенно стал вирусным
Девушка футболиста «Колоса» Данила Алефиренко – Яна Андрущенко – собрала сотни лайков после публикации своего откровенного образа на Хэллоуин.
На фото Яна позирует в короткой школьной юбке, белой рубашке и красном бюстгальтере, дополнив образ эффектным макияжем с имитацией крови.
Фанаты в комментариях сравнили ее лук с культовой героиней Харли Квинн – и, похоже, не зря: сочетание нежности и бунтарской энергии действительно напоминает любимицу DC.
«Страшно красивая», «Харли из Ковалевки», «Топчик!» – пишут подписчики фитнесс-модели в Instagram.
