ФОТО. Девушка футболиста УПЛ поразила фанатов горячим образом

Девушка футболиста «Колоса» Данила Алефиренко – Яна Андрущенко – собрала сотни лайков после публикации своего откровенного образа на Хэллоуин.

На фото Яна позирует в короткой школьной юбке, белой рубашке и красном бюстгальтере, дополнив образ эффектным макияжем с имитацией крови.

Фанаты в комментариях сравнили ее лук с культовой героиней Харли Квинн – и, похоже, не зря: сочетание нежности и бунтарской энергии действительно напоминает любимицу DC.

«Страшно красивая», «Харли из Ковалевки», «Топчик!» – пишут подписчики фитнесс-модели в Instagram.