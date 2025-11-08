Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Девушка футболиста УПЛ поразила фанатов горячим образом
08 ноября 2025, 01:40
ФОТО. Девушка футболиста УПЛ поразила фанатов горячим образом

Эротичный образ Яны Андрущенко на Хэллоуин мгновенно стал вирусным

ФОТО. Девушка футболиста УПЛ поразила фанатов горячим образом
Instagram. Яна Андрущенко

Девушка футболиста «Колоса» Данила Алефиренко – Яна Андрущенко – собрала сотни лайков после публикации своего откровенного образа на Хэллоуин.

На фото Яна позирует в короткой школьной юбке, белой рубашке и красном бюстгальтере, дополнив образ эффектным макияжем с имитацией крови.

Фанаты в комментариях сравнили ее лук с культовой героиней Харли Квинн – и, похоже, не зря: сочетание нежности и бунтарской энергии действительно напоминает любимицу DC.

«Страшно красивая», «Харли из Ковалевки», «Топчик!» – пишут подписчики фитнесс-модели в Instagram.

Яна Андрущенко Даниил Алефиренко Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига
Максим Лапченко
