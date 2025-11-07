Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Драма для волков на 90+4 мин. Вердер вырвал победу над Вольфсбургом
Чемпионат Германии
Вердер
07.11.2025 21:30 – FT 2 : 1
Вольфсбург
Германия
07 ноября 2025, 23:39 | Обновлено 08 ноября 2025, 00:15
65
0

Драма для волков на 90+4 мин. Вердер вырвал победу над Вольфсбургом

Самуэль Мбангула забил победный гол в компенсированное время

07 ноября 2025, 23:39 | Обновлено 08 ноября 2025, 00:15
65
0
Драма для волков на 90+4 мин. Вердер вырвал победу над Вольфсбургом
Getty Images/Global Images Ukraine

Бременский Вердер одержал драматическую победу над Вольфсбургом в матче 10-го тура Бундеслиги (2:1).

Хозяева сумели переломить ход игры после перерыва и забили решающий гол на последних минутах.

Гости открыли счет в середине первого тайма, на 28-й минуте забил Маттиас Сванберг.

На 83-й минуте Йенс Стаге восстановил равновесие, а в компенсированное время Самуэль Мбангула подарил Вердеру победу (2:1).

Бундеслига. 10-й тур, 7 ноября 2025

Вердер – Вольфсбург – 2:1

Голы: Стаге, 83, Мбангула, 90+4 – Сванберг, 28

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Бавария 9 9 0 0 33 - 4 08.11.25 16:30 Унион Берлин - Бавария01.11.25 Бавария 3:0 Байер25.10.25 Боруссия М 0:3 Бавария18.10.25 Бавария 2:1 Боруссия Д04.10.25 Айнтрахт Ф 0:3 Бавария26.09.25 Бавария 4:0 Вердер 27
2 РБ Лейпциг 9 7 1 1 19 - 10 08.11.25 16:30 Хоффенхайм - РБ Лейпциг01.11.25 РБ Лейпциг 3:1 Штутгарт25.10.25 Аугсбург 0:6 РБ Лейпциг18.10.25 РБ Лейпциг 2:1 Гамбург04.10.25 Боруссия Д 1:1 РБ Лейпциг27.09.25 Вольфсбург 0:1 РБ Лейпциг 22
3 Боруссия Д 9 6 2 1 15 - 6 08.11.25 16:30 Гамбург - Боруссия Д31.10.25 Аугсбург 0:1 Боруссия Д25.10.25 Боруссия Д 1:0 Кельн18.10.25 Бавария 2:1 Боруссия Д04.10.25 Боруссия Д 1:1 РБ Лейпциг27.09.25 Майнц 0:2 Боруссия Д 20
4 Штутгарт 9 6 0 3 14 - 10 09.11.25 18:30 Штутгарт - Аугсбург01.11.25 РБ Лейпциг 3:1 Штутгарт26.10.25 Штутгарт 2:1 Майнц18.10.25 Вольфсбург 0:3 Штутгарт05.10.25 Штутгарт 1:0 Хайденхайм28.09.25 Кельн 1:2 Штутгарт 18
5 Байер 9 5 2 2 18 - 14 08.11.25 16:30 Байер - Хайденхайм01.11.25 Бавария 3:0 Байер26.10.25 Байер 2:0 Фрайбург18.10.25 Майнц 3:4 Байер04.10.25 Байер 2:0 Унион Берлин27.09.25 Санкт-Паули 1:2 Байер 17
6 Хоффенхайм 9 5 1 3 18 - 15 08.11.25 16:30 Хоффенхайм - РБ Лейпциг02.11.25 Вольфсбург 2:3 Хоффенхайм25.10.25 Хоффенхайм 3:1 Хайденхайм19.10.25 Санкт-Паули 0:3 Хоффенхайм03.10.25 Хоффенхайм 0:1 Кельн28.09.25 Фрайбург 1:1 Хоффенхайм 16
7 Вердер 10 4 3 3 15 - 18 23.11.25 16:30 РБ Лейпциг - Вердер07.11.25 Вердер 2:1 Вольфсбург01.11.25 Майнц 1:1 Вердер24.10.25 Вердер 1:0 Унион Берлин18.10.25 Хайденхайм 2:2 Вердер04.10.25 Вердер 1:0 Санкт-Паули 15
8 Кельн 9 4 2 3 16 - 12 08.11.25 19:30 Боруссия М - Кельн02.11.25 Кельн 4:1 Гамбург25.10.25 Боруссия Д 1:0 Кельн18.10.25 Кельн 1:1 Аугсбург03.10.25 Хоффенхайм 0:1 Кельн28.09.25 Кельн 1:2 Штутгарт 14
9 Айнтрахт Ф 9 4 2 3 22 - 19 09.11.25 20:30 Айнтрахт Ф - Майнц01.11.25 Хайденхайм 1:1 Айнтрахт Ф25.10.25 Айнтрахт Ф 2:0 Санкт-Паули19.10.25 Фрайбург 2:2 Айнтрахт Ф04.10.25 Айнтрахт Ф 0:3 Бавария27.09.25 Боруссия М 4:6 Айнтрахт Ф 14
10 Унион Берлин 9 3 2 4 11 - 15 08.11.25 16:30 Унион Берлин - Бавария01.11.25 Унион Берлин 0:0 Фрайбург24.10.25 Вердер 1:0 Унион Берлин17.10.25 Унион Берлин 3:1 Боруссия М04.10.25 Байер 2:0 Унион Берлин28.09.25 Унион Берлин 0:0 Гамбург 11
11 Фрайбург 9 2 4 3 11 - 13 09.11.25 16:30 Фрайбург - Санкт-Паули01.11.25 Унион Берлин 0:0 Фрайбург26.10.25 Байер 2:0 Фрайбург19.10.25 Фрайбург 2:2 Айнтрахт Ф05.10.25 Боруссия М 0:0 Фрайбург28.09.25 Фрайбург 1:1 Хоффенхайм 10
12 Вольфсбург 10 2 2 6 12 - 18 22.11.25 16:30 Вольфсбург - Байер07.11.25 Вердер 2:1 Вольфсбург02.11.25 Вольфсбург 2:3 Хоффенхайм25.10.25 Гамбург 0:1 Вольфсбург18.10.25 Вольфсбург 0:3 Штутгарт04.10.25 Аугсбург 3:1 Вольфсбург 8
13 Гамбург 9 2 2 5 8 - 15 08.11.25 16:30 Гамбург - Боруссия Д02.11.25 Кельн 4:1 Гамбург25.10.25 Гамбург 0:1 Вольфсбург18.10.25 РБ Лейпциг 2:1 Гамбург05.10.25 Гамбург 4:0 Майнц28.09.25 Унион Берлин 0:0 Гамбург 8
14 Аугсбург 9 2 1 6 12 - 21 09.11.25 18:30 Штутгарт - Аугсбург31.10.25 Аугсбург 0:1 Боруссия Д25.10.25 Аугсбург 0:6 РБ Лейпциг18.10.25 Кельн 1:1 Аугсбург04.10.25 Аугсбург 3:1 Вольфсбург27.09.25 Хайденхайм 2:1 Аугсбург 7
15 Санкт-Паули 9 2 1 6 8 - 18 09.11.25 16:30 Фрайбург - Санкт-Паули01.11.25 Санкт-Паули 0:4 Боруссия М25.10.25 Айнтрахт Ф 2:0 Санкт-Паули19.10.25 Санкт-Паули 0:3 Хоффенхайм04.10.25 Вердер 1:0 Санкт-Паули27.09.25 Санкт-Паули 1:2 Байер 7
16 Боруссия М 9 1 3 5 10 - 18 08.11.25 19:30 Боруссия М - Кельн01.11.25 Санкт-Паули 0:4 Боруссия М25.10.25 Боруссия М 0:3 Бавария17.10.25 Унион Берлин 3:1 Боруссия М05.10.25 Боруссия М 0:0 Фрайбург27.09.25 Боруссия М 4:6 Айнтрахт Ф 6
17 Майнц 9 1 2 6 10 - 17 09.11.25 20:30 Айнтрахт Ф - Майнц01.11.25 Майнц 1:1 Вердер26.10.25 Штутгарт 2:1 Майнц18.10.25 Майнц 3:4 Байер05.10.25 Гамбург 4:0 Майнц27.09.25 Майнц 0:2 Боруссия Д 5
18 Хайденхайм 9 1 2 6 8 - 17 08.11.25 16:30 Байер - Хайденхайм01.11.25 Хайденхайм 1:1 Айнтрахт Ф25.10.25 Хоффенхайм 3:1 Хайденхайм18.10.25 Хайденхайм 2:2 Вердер05.10.25 Штутгарт 1:0 Хайденхайм27.09.25 Хайденхайм 2:1 Аугсбург 5
Полная таблица

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Самюэль Мбангула (Вердер), асcист Виктор Бонифейс.
83’
ГОЛ ! Мяч забил Йенс Стаге (Вердер), асcист Юкинари Сугавара.
28’
ГОЛ ! Мяч забил Маттиас Сванберг (Вольфсбург), асcист Саэль Кумбеди.
чемпионат Германии по футболу Вердер Вольфсбург Бундеслига Самуэль Мбангула видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии
