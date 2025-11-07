07.11.2025 21:30 – FT 2 : 1
Драма для волков на 90+4 мин. Вердер вырвал победу над Вольфсбургом
Самуэль Мбангула забил победный гол в компенсированное время
Бременский Вердер одержал драматическую победу над Вольфсбургом в матче 10-го тура Бундеслиги (2:1).
Хозяева сумели переломить ход игры после перерыва и забили решающий гол на последних минутах.
Гости открыли счет в середине первого тайма, на 28-й минуте забил Маттиас Сванберг.
На 83-й минуте Йенс Стаге восстановил равновесие, а в компенсированное время Самуэль Мбангула подарил Вердеру победу (2:1).
Бундеслига. 10-й тур, 7 ноября 2025
Вердер – Вольфсбург – 2:1
Голы: Стаге, 83, Мбангула, 90+4 – Сванберг, 28
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Бавария
|9
|9
|0
|0
|33 - 4
|08.11.25 16:30 Унион Берлин - Бавария01.11.25 Бавария 3:0 Байер25.10.25 Боруссия М 0:3 Бавария18.10.25 Бавария 2:1 Боруссия Д04.10.25 Айнтрахт Ф 0:3 Бавария26.09.25 Бавария 4:0 Вердер
|27
|2
|РБ Лейпциг
|9
|7
|1
|1
|19 - 10
|08.11.25 16:30 Хоффенхайм - РБ Лейпциг01.11.25 РБ Лейпциг 3:1 Штутгарт25.10.25 Аугсбург 0:6 РБ Лейпциг18.10.25 РБ Лейпциг 2:1 Гамбург04.10.25 Боруссия Д 1:1 РБ Лейпциг27.09.25 Вольфсбург 0:1 РБ Лейпциг
|22
|3
|Боруссия Д
|9
|6
|2
|1
|15 - 6
|08.11.25 16:30 Гамбург - Боруссия Д31.10.25 Аугсбург 0:1 Боруссия Д25.10.25 Боруссия Д 1:0 Кельн18.10.25 Бавария 2:1 Боруссия Д04.10.25 Боруссия Д 1:1 РБ Лейпциг27.09.25 Майнц 0:2 Боруссия Д
|20
|4
|Штутгарт
|9
|6
|0
|3
|14 - 10
|09.11.25 18:30 Штутгарт - Аугсбург01.11.25 РБ Лейпциг 3:1 Штутгарт26.10.25 Штутгарт 2:1 Майнц18.10.25 Вольфсбург 0:3 Штутгарт05.10.25 Штутгарт 1:0 Хайденхайм28.09.25 Кельн 1:2 Штутгарт
|18
|5
|Байер
|9
|5
|2
|2
|18 - 14
|08.11.25 16:30 Байер - Хайденхайм01.11.25 Бавария 3:0 Байер26.10.25 Байер 2:0 Фрайбург18.10.25 Майнц 3:4 Байер04.10.25 Байер 2:0 Унион Берлин27.09.25 Санкт-Паули 1:2 Байер
|17
|6
|Хоффенхайм
|9
|5
|1
|3
|18 - 15
|08.11.25 16:30 Хоффенхайм - РБ Лейпциг02.11.25 Вольфсбург 2:3 Хоффенхайм25.10.25 Хоффенхайм 3:1 Хайденхайм19.10.25 Санкт-Паули 0:3 Хоффенхайм03.10.25 Хоффенхайм 0:1 Кельн28.09.25 Фрайбург 1:1 Хоффенхайм
|16
|7
|Вердер
|10
|4
|3
|3
|15 - 18
|23.11.25 16:30 РБ Лейпциг - Вердер07.11.25 Вердер 2:1 Вольфсбург01.11.25 Майнц 1:1 Вердер24.10.25 Вердер 1:0 Унион Берлин18.10.25 Хайденхайм 2:2 Вердер04.10.25 Вердер 1:0 Санкт-Паули
|15
|8
|Кельн
|9
|4
|2
|3
|16 - 12
|08.11.25 19:30 Боруссия М - Кельн02.11.25 Кельн 4:1 Гамбург25.10.25 Боруссия Д 1:0 Кельн18.10.25 Кельн 1:1 Аугсбург03.10.25 Хоффенхайм 0:1 Кельн28.09.25 Кельн 1:2 Штутгарт
|14
|9
|Айнтрахт Ф
|9
|4
|2
|3
|22 - 19
|09.11.25 20:30 Айнтрахт Ф - Майнц01.11.25 Хайденхайм 1:1 Айнтрахт Ф25.10.25 Айнтрахт Ф 2:0 Санкт-Паули19.10.25 Фрайбург 2:2 Айнтрахт Ф04.10.25 Айнтрахт Ф 0:3 Бавария27.09.25 Боруссия М 4:6 Айнтрахт Ф
|14
|10
|Унион Берлин
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|08.11.25 16:30 Унион Берлин - Бавария01.11.25 Унион Берлин 0:0 Фрайбург24.10.25 Вердер 1:0 Унион Берлин17.10.25 Унион Берлин 3:1 Боруссия М04.10.25 Байер 2:0 Унион Берлин28.09.25 Унион Берлин 0:0 Гамбург
|11
|11
|Фрайбург
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|09.11.25 16:30 Фрайбург - Санкт-Паули01.11.25 Унион Берлин 0:0 Фрайбург26.10.25 Байер 2:0 Фрайбург19.10.25 Фрайбург 2:2 Айнтрахт Ф05.10.25 Боруссия М 0:0 Фрайбург28.09.25 Фрайбург 1:1 Хоффенхайм
|10
|12
|Вольфсбург
|10
|2
|2
|6
|12 - 18
|22.11.25 16:30 Вольфсбург - Байер07.11.25 Вердер 2:1 Вольфсбург02.11.25 Вольфсбург 2:3 Хоффенхайм25.10.25 Гамбург 0:1 Вольфсбург18.10.25 Вольфсбург 0:3 Штутгарт04.10.25 Аугсбург 3:1 Вольфсбург
|8
|13
|Гамбург
|9
|2
|2
|5
|8 - 15
|08.11.25 16:30 Гамбург - Боруссия Д02.11.25 Кельн 4:1 Гамбург25.10.25 Гамбург 0:1 Вольфсбург18.10.25 РБ Лейпциг 2:1 Гамбург05.10.25 Гамбург 4:0 Майнц28.09.25 Унион Берлин 0:0 Гамбург
|8
|14
|Аугсбург
|9
|2
|1
|6
|12 - 21
|09.11.25 18:30 Штутгарт - Аугсбург31.10.25 Аугсбург 0:1 Боруссия Д25.10.25 Аугсбург 0:6 РБ Лейпциг18.10.25 Кельн 1:1 Аугсбург04.10.25 Аугсбург 3:1 Вольфсбург27.09.25 Хайденхайм 2:1 Аугсбург
|7
|15
|Санкт-Паули
|9
|2
|1
|6
|8 - 18
|09.11.25 16:30 Фрайбург - Санкт-Паули01.11.25 Санкт-Паули 0:4 Боруссия М25.10.25 Айнтрахт Ф 2:0 Санкт-Паули19.10.25 Санкт-Паули 0:3 Хоффенхайм04.10.25 Вердер 1:0 Санкт-Паули27.09.25 Санкт-Паули 1:2 Байер
|7
|16
|Боруссия М
|9
|1
|3
|5
|10 - 18
|08.11.25 19:30 Боруссия М - Кельн01.11.25 Санкт-Паули 0:4 Боруссия М25.10.25 Боруссия М 0:3 Бавария17.10.25 Унион Берлин 3:1 Боруссия М05.10.25 Боруссия М 0:0 Фрайбург27.09.25 Боруссия М 4:6 Айнтрахт Ф
|6
|17
|Майнц
|9
|1
|2
|6
|10 - 17
|09.11.25 20:30 Айнтрахт Ф - Майнц01.11.25 Майнц 1:1 Вердер26.10.25 Штутгарт 2:1 Майнц18.10.25 Майнц 3:4 Байер05.10.25 Гамбург 4:0 Майнц27.09.25 Майнц 0:2 Боруссия Д
|5
|18
|Хайденхайм
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|08.11.25 16:30 Байер - Хайденхайм01.11.25 Хайденхайм 1:1 Айнтрахт Ф25.10.25 Хоффенхайм 3:1 Хайденхайм18.10.25 Хайденхайм 2:2 Вердер05.10.25 Штутгарт 1:0 Хайденхайм27.09.25 Хайденхайм 2:1 Аугсбург
|5
События матча
90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Самюэль Мбангула (Вердер), асcист Виктор Бонифейс.
83’
ГОЛ ! Мяч забил Йенс Стаге (Вердер), асcист Юкинари Сугавара.
28’
ГОЛ ! Мяч забил Маттиас Сванберг (Вольфсбург), асcист Саэль Кумбеди.
