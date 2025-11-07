Салах, Мойес, Арсенал, Тоттенхэм. От кого ждать рекорда в 11 туре АПЛ?
Следующий тур чемпионата Англии обещает быть очень насыщенным событиями
11-й тур АПЛ может подарить целый ряд интересных рекордов и достижений. Выделим самое интересное.
Тоттенхэм Хотспур в случае победы над МЮ может стать первым клубом со времен Ливерпуля 2002 года, кто выиграет 5 матчей подряд против «красных дьяволов» во всех турнирах.
Последние 4 матча Тоттенгема против Манчестер Юнайтед
- ЛЕ, Тоттенхэм Хотспур – Манчестер Юнайтед – 1:0
- АПЛ, Тоттенхэм Хотспур – Манчестер Юнайтед – 1:0
- КАЛ, Тоттенхэм Хотспур – Манчестер Юнайтед – 4:3
- АПЛ, Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм Зотспур – 0:3
Дэвид Мойес может стать только третьим тренером в истории АПЛ, кто выиграет 20+ матчей против одного соперника в чемпионате. На данный момент в активе наставника Эвертона 19 побед над Фулхэмом.
Двумя тренерами, кто достиг данного результата, являются Алекс Фергюсон (20+ побед против 8 разных команд) и Арсен Венгер (20+ побед против 4 разных команд).
Арсенал в случае «сухой» победы над Сандерлендом может стать первой командой в истории высших дивизионов Англии, победившей в 9 матчах подряд без пропущенных мячей во всех турнирах.
Мохамед Салах может стать рекордсменом АПЛ по количеству результативных действий за одну команду в чемпионате. Для этого ему нужно забить один гол или отдать один ассист.
На данный момент египтянин разделяет рекорд с Уэйном Руни, имея в активе 277 голевых действий за Ливерпуль в АПЛ.
Arsenal can make English football history, Mo Salah can break Rooney's record and David Moyes can join managerial royalty.— Squawka (@Squawka) November 7, 2025
Here are 🔟 stats you might see in the Premier League this weekend. 👇
