Салах, Мойес, Арсенал, Тоттенхэм. От кого ждать рекорда в 11 туре АПЛ?

11-й тур АПЛ может подарить целый ряд интересных рекордов и достижений. Выделим самое интересное.

Тоттенхэм Хотспур в случае победы над МЮ может стать первым клубом со времен Ливерпуля 2002 года, кто выиграет 5 матчей подряд против «красных дьяволов» во всех турнирах.

Последние 4 матча Тоттенгема против Манчестер Юнайтед

ЛЕ, Тоттенхэм Хотспур – Манчестер Юнайтед – 1:0

АПЛ, Тоттенхэм Хотспур – Манчестер Юнайтед – 1:0

КАЛ, Тоттенхэм Хотспур – Манчестер Юнайтед – 4:3

АПЛ, Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм Зотспур – 0:3

Дэвид Мойес может стать только третьим тренером в истории АПЛ, кто выиграет 20+ матчей против одного соперника в чемпионате. На данный момент в активе наставника Эвертона 19 побед над Фулхэмом.

Двумя тренерами, кто достиг данного результата, являются Алекс Фергюсон (20+ побед против 8 разных команд) и Арсен Венгер (20+ побед против 4 разных команд).

Арсенал в случае «сухой» победы над Сандерлендом может стать первой командой в истории высших дивизионов Англии, победившей в 9 матчах подряд без пропущенных мячей во всех турнирах.

Мохамед Салах может стать рекордсменом АПЛ по количеству результативных действий за одну команду в чемпионате. Для этого ему нужно забить один гол или отдать один ассист.

На данный момент египтянин разделяет рекорд с Уэйном Руни, имея в активе 277 голевых действий за Ливерпуль в АПЛ.