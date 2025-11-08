Металлист 1925 и Заря выбрали стартовые составы на матч Премьер-лиги

В матче 12-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится 8 ноября, сыграют харьковский «Металлист 1925» и луганская «Заря».

Наставники команд – Младен Бартулович и Виктор Скрипник – определились со стартовыми составами на этот поединок. Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После 11-ти туров «Металлист 1925» разместился на седьмой позиции в турнирной таблице, набрав 17 баллов. В активе «Зари» – 16 очков, команда занимает восьмое место.

Металлист 1925: Варакута, Салюк, Павлюк, Шабанов, Крупский, Литвиненко, Антюх, Чурко, Когут, Рашица, Забергджа

Заря: Сапутин, Жуниор Рейс, Джордан, Янич, Вантух, Кушниренко, Бабич, Андушич, Слесарь, Будкивский, Попара

Стартовые составы на матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Заря