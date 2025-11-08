Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 и Заря выбрали стартовые составы на матч Премьер-лиги
Украина. Премьер лига
08 ноября 2025, 12:05 | Обновлено 08 ноября 2025, 12:22
128
0

Металлист 1925 и Заря выбрали стартовые составы на матч Премьер-лиги

Поединок чемпионата Украины состоится 8 ноября в 13:00 по киевскому времени

08 ноября 2025, 12:05 | Обновлено 08 ноября 2025, 12:22
128
0
Металлист 1925 и Заря выбрали стартовые составы на матч Премьер-лиги
Коллаж Sport.ua. Металлист 1925 – Заря

В матче 12-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится 8 ноября, сыграют харьковский «Металлист 1925» и луганская «Заря».

Наставники команд – Младен Бартулович и Виктор Скрипник – определились со стартовыми составами на этот поединок. Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После 11-ти туров «Металлист 1925» разместился на седьмой позиции в турнирной таблице, набрав 17 баллов. В активе «Зари» – 16 очков, команда занимает восьмое место.

Металлист 1925: Варакута, Салюк, Павлюк, Шабанов, Крупский, Литвиненко, Антюх, Чурко, Когут, Рашица, Забергджа

Заря: Сапутин, Жуниор Рейс, Джордан, Янич, Вантух, Кушниренко, Бабич, Андушич, Слесарь, Будкивский, Попара

Стартовые составы на матч чемпионата Украины Металлист 1925 Заря

По теме:
КОЗЛОВСКИЙ: «Лупашко – клоун. Ничего общего с футболом не имеет»
Александр РЯБОКОНЬ: «Было непросто играть против скоростной команды»
Сын Козловского: «Отец заблокировал меня в Instagram. Он так и сказал...»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Заря Луганск Металлист 1925 - Заря стартовые составы
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
Бокс | 08 ноября 2025, 00:17 0
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»

Британец выделил Майка Тайсона

В Польше восхищаются украинским легионером, который стал ключевым игроком
Футбол | 08 ноября 2025, 12:41 0
В Польше восхищаются украинским легионером, который стал ключевым игроком
В Польше восхищаются украинским легионером, который стал ключевым игроком

«Гурник» Забже и вингер Максим Хлань продолжают лидировать в Экстраклассе

Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 07.11.2025, 13:11
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»
Футбол | 08.11.2025, 07:40
САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»
САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес два изменения в состав сборной Украины
Футбол | 07.11.2025, 13:21
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес два изменения в состав сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес два изменения в состав сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
06.11.2025, 23:46 2
Футбол
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
08.11.2025, 07:02 3
Футбол
Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку
Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку
07.11.2025, 07:02 6
Футбол
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
06.11.2025, 23:56 149
Футбол
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
07.11.2025, 06:42 4
Бокс
Александр Усик отказался выходить на ринг против звездного боксера
Александр Усик отказался выходить на ринг против звездного боксера
07.11.2025, 06:02 1
Бокс
Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
07.11.2025, 19:35 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем