Решение принято. Легендарному клубу АПЛ предложили подписать Довбика

Римская «Рома» уже этой зимой готова расстаться с украинским бомбардиром Артемом Довбиком.

По сообщениям итальянских СМИ, «волк» уже нашли замену украинцу – это Джошуа Зиркзе из «Манчестер Юнайтед». Римляне предложили украинцам неожиданный обмен – Довбика на Зиркзе, однако «красные дьяволы» отказались от такой идеи.

Ранее украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик рассказал, как у него завязалась дружба с бывшим нападающим его клуба Эдином Джеко, который сейчас выступает за «Фиорентину».