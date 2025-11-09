Решение принято. Легендарному клубу АПЛ предложили подписать Довбика
Артема предложили «Манчестер Юнайтед»
Римская «Рома» уже этой зимой готова расстаться с украинским бомбардиром Артемом Довбиком.
По сообщениям итальянских СМИ, «волк» уже нашли замену украинцу – это Джошуа Зиркзе из «Манчестер Юнайтед». Римляне предложили украинцам неожиданный обмен – Довбика на Зиркзе, однако «красные дьяволы» отказались от такой идеи.
Ранее украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик рассказал, как у него завязалась дружба с бывшим нападающим его клуба Эдином Джеко, который сейчас выступает за «Фиорентину».
