Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Решение принято. Легендарному клубу АПЛ предложили подписать Довбика
Англия
09 ноября 2025, 06:44 |
778
0

Решение принято. Легендарному клубу АПЛ предложили подписать Довбика

Артема предложили «Манчестер Юнайтед»

09 ноября 2025, 06:44 |
778
0
Решение принято. Легендарному клубу АПЛ предложили подписать Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Римская «Рома» уже этой зимой готова расстаться с украинским бомбардиром Артемом Довбиком.

По сообщениям итальянских СМИ, «волк» уже нашли замену украинцу – это Джошуа Зиркзе из «Манчестер Юнайтед». Римляне предложили украинцам неожиданный обмен – Довбика на Зиркзе, однако «красные дьяволы» отказались от такой идеи.

Ранее украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик рассказал, как у него завязалась дружба с бывшим нападающим его клуба Эдином Джеко, который сейчас выступает за «Фиорентину».

По теме:
В Италии заговорили о сенсационном обмене Довбика в топ-клуб АПЛ
На Довбика охотится известный клуб. Должен стать идеальной заменой
Три гола в конце матча. Драматичная битва Тоттенхэма и МЮ
Джошуа Зиркзе Артем Довбик трансферы Серии A трансферы АПЛ трансферы Манчестер Юнайтед Рома Рим
Дмитрий Олийченко Источник
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кого Месси считает лучшим игроком мира после себя? Ответ – класс
Футбол | 09 ноября 2025, 02:44 4
Кого Месси считает лучшим игроком мира после себя? Ответ – класс
Кого Месси считает лучшим игроком мира после себя? Ответ – класс

Лионель Месси впечатлил своим класом, отвечая на каверзный вопрос

Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
Футбол | 08 ноября 2025, 12:27 2
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне

Тимур Тутеров помог «Сандерленду» U-21 одолеть «Ипсвич», который лидирует в чемпионате

ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса
Футбол | 09.11.2025, 02:12
ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса
ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса
Стало известно, сколько уже заработали в еврокубках-2025/26 Динамо и Шахтер
Футбол | 08.11.2025, 17:40
Стало известно, сколько уже заработали в еврокубках-2025/26 Динамо и Шахтер
Стало известно, сколько уже заработали в еврокубках-2025/26 Динамо и Шахтер
МОУРИНЬО: «Мы не просили Судакова это делать, поэтому я принял решение»
Футбол | 08.11.2025, 06:22
МОУРИНЬО: «Мы не просили Судакова это делать, поэтому я принял решение»
МОУРИНЬО: «Мы не просили Судакова это делать, поэтому я принял решение»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
07.11.2025, 06:47 11
Футбол
Менеджер Усика: «Он не будет драться с ним ни при каких обстоятельствах»
Менеджер Усика: «Он не будет драться с ним ни при каких обстоятельствах»
07.11.2025, 02:12
Бокс
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
07.11.2025, 06:23 18
Футбол
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
08.11.2025, 21:21 13
Теннис
МАРКЕВИЧ: «Из этого игрока Динамо может быть серьезный футболист»
МАРКЕВИЧ: «Из этого игрока Динамо может быть серьезный футболист»
07.11.2025, 08:33
Футбол
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
08.11.2025, 08:03 11
Футбол
В УАФ выступили с официальным обращением к Олегу Блохину
В УАФ выступили с официальным обращением к Олегу Блохину
07.11.2025, 00:32
Футбол
Динамо – Зриньски – 6:0. Разгром в Люблине. Видео голов и обзор матча
Динамо – Зриньски – 6:0. Разгром в Люблине. Видео голов и обзор матча
07.11.2025, 00:40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем