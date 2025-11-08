Роман ГРИГОРЧУК: «Полностью поддерживаю решение Шовковского по Ярмоленко»

Известный украинский тренер Роман Григорчук высказался о важности Андрея Ярмоленко для Динамо, отреагировав на конфликт с Александром Шовковским, о котором писали в СМИ.

– Один из мячей забил Андрей Ярмоленко. Насколько Андрей важен для Динамо на футбольном поле? Каково ваше мнение по поводу скандала в середине «бело-синих» между Андреем и Александром Шовковским?

– Что касается этого конфликта… Ну, мне вообще трудно поверить, что такие квалифицированные люди… Они с огромным опытом! Я не думаю, что там может идти речь о каком-то конфликте. Я бы об этом даже не говорил, там больше додумано и написано, чем оно есть на самом деле.

Что касается важности Андрея... Я поддерживаю Шовковского и согласен с его решением использовать Ярмоленко на позиции форварда. Я думаю, что качество футбола, которое показывает Андрей... Он умеет «рисовать» футбол – это очень интересный и креативный футболист, который может делать интересные вещи на футбольном поле. Самое главное – он забивает голы! Он важен для нынешнего Динамо даже несмотря на его возраст.

Динамо где-то не хватает тактической гибкости и нестандартных ходов на футбольном поле, а Ярмоленко – это футболист, способный это делать. Он может сыграть интересно и эффективно. На мой взгляд, это очень важный игрок для Динамо, – сказал Григорчук.