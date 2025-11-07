Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер Жироны: «Мы сражаемся за выживание в Ла Лиге. Пока все плохо»
Испания
07 ноября 2025, 17:29 | Обновлено 07 ноября 2025, 17:46
Мичел надеется на улучшения

Мичел

Наставник Жироны Мичел признал, что у команды негативная ситуация перед субботним матчем чемпионата Испании против Алавеса.

«Результаты у нас очень плохие, поэтому Жирона должна провести фантастический матч и победить. Мы сражаемся за свое выживание в Ла Лиге. Моя работа под угрозой? Я этого не чувствую, но понимаю, что главное – результат. Верю, что мы выберемся из зоны вылета. Я хочу остаться с командой и вернуться к победам».

«За эти четыре года был много хорошего – выход в элиту, Лига чемпионов. Сейчас мы проигрываем, но способны все изменить», – сказал Мичел.

Команда Владислава Крапивцова, Виктора Цыганкова и Владислава Ваната идет на последнем месте в чемпионате.

Жирона Мичел (Мигель Анхель Санчес) Виктор Цыганков Владислав Крапивцов Владислав Ванат Ла Лига
Иван Зинченко Источник: AS
OKs100
Мичел физрук. Жироне нужен Хацкевич или Ребров.
+1
FootFoodBol
После нового года выкарабкаются, таблица плотная, отставание от пятого места всего 12 очков, состав добротный, тренер с головой, Ванат разыграется, Цыганков набирает форму.
Mark4854590
Жирона у дуже важкій ситуації. І вибратися з прірви буде непросто, якщо взагалі можливо
Перець
До нового року не допрацює,якщо результати не покращаться
