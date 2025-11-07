Тренер Жироны: «Мы сражаемся за выживание в Ла Лиге. Пока все плохо»

Наставник Жироны Мичел признал, что у команды негативная ситуация перед субботним матчем чемпионата Испании против Алавеса.

«Результаты у нас очень плохие, поэтому Жирона должна провести фантастический матч и победить. Мы сражаемся за свое выживание в Ла Лиге. Моя работа под угрозой? Я этого не чувствую, но понимаю, что главное – результат. Верю, что мы выберемся из зоны вылета. Я хочу остаться с командой и вернуться к победам».

«За эти четыре года был много хорошего – выход в элиту, Лига чемпионов. Сейчас мы проигрываем, но способны все изменить», – сказал Мичел.

Команда Владислава Крапивцова, Виктора Цыганкова и Владислава Ваната идет на последнем месте в чемпионате.