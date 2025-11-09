Переписывая шаблоны. Гвардиола становится апологетом контратакующего стиля?

Если бы вас попросили назвать команду английской Премьер-лиги, которая на протяжении девяти (!!!) последних сезонов неизменно оказывалась безоговорочным лидером турнира по такому статистическому показателю как средний процент владения мячом, то каким бы оказался ваш ответ и как долго вы бы размышляли над ним? Скорее всего, если вам более-менее регулярно удается уделять время на просмотр и анализ современного европейского футбола, то на озвучивание версии ушло максимум секунд десять. И, безусловно, вы бы назвали только эту команду – «Манчестер Сити» Жузепа Гвардиолы, так как именно она с самого первого сезона испанского наставника регулярно владеет мячом больше всех остальных соперников по дивизиону, не оставляя никому другому никаких шансов на лидерство.

Впрочем, так было вплоть до текущего сезона. Прямо сейчас ситуация выглядит таким образом, что «Манчестер Сити» более не возводит владением мячом в ранг тактического культа, следование которому является безапелляционным и безоговорочным. В АПЛ-2025/26, где «горожане» занимают промежуточное второе место в турнирной таблице, отставая от «Арсенала» на шесть очков после десяти туров, подопечные Гвардиолы постепенно превращаются в смертоносную контратакующую машину, венцом атакующих потуг которой является ставка на грубую физическую мощь Эрлинга Холанда, как это было в последнее воскресенье в победном матче с «Борнмутом».

По подсчетам статистиков, только в октябре нынешнего года «Манчестер Сити» забил на контратаках четыре мяча, что больше, чем с начала текущего сезона в целом. Конечно, вряд ли Пеп Гвардиола, по крайней мере в обозримом будущем, придет к тому, что его команда возьмет на вооружение тактику итальянского «катеначчо», однако нынешний «Манчестер Сити» совершенно точно очень резонирует с прежними версиями самого себя, что прямо подчеркивается даже статистикой. Начиная с сезона-2015/16, как мы уже успели выяснить, именно «горожане» каждый год становились лучшей командой АПЛ по среднему проценту владения мячом. А в текущем чемпионате подопечные Гвардиолы с показателем в 56,9% занимают лишь четвертую строчку, позади «Челси» (57,1%), «Арсенала» (58,2%) и «Ливерпуля» (60,9%).

Ситуация выглядит таким образом, что Гвардиола старается изменить стилистику ведения игры своей командой, не искажая базовые настройки и принципы. Когда есть такая возможность, «Сити» старается продолжать диктовать темп и ход матча за счет ставки на владение мячом, однако при необходимости эта же команда выглядит все более универсальной, понимая, что контратаки – это также прекрасная возможность забить в ворота соперника, тем более, когда на острие у тебя есть такой центрфорвард как Эрлинг Холанд.

Очевидно, что предпосылкой для подобного рода игровой эволюции «Манчестер Сити» стал кризис результатов в минувшем и на старте нынешнего сезонов. Именно тогда Гвардиоле, который является первым в истории мирового футбола наставником, выигрывавшим два «требла», потребовалось срочно искать другие решения, которые бы могли работать значительно лучше и эффективнее предыдущих. И здесь, вероятно, испанский коуч принял своего рода «тактику смирения», начав видоизменять стиль игры, который он активно внедрял более десятилетия, причем делал это крайне успешно, как в Англии, так и в Германии и Испании.

«Сегодня современная игра – это та, которую показывают такие команды, как «Ливерпуль», «Брайтон», «Ньюкасл» или «Борнмут», – недавно заявил Пеп. «Футбол больше не сводится к позиционному противостоянию, основанному на владении мячом».

И неслучайно в сентябре нынешнего года во время ничьей 1:1 с «Арсеналом» «Манчестер Сити» показал свой худший показатель владения мячом с 2010 года: всего 33,2%. Трудно в это поверить, но против фактов не попрешь.

Getty Images/Global Images Ukraine

Но является ли это позором или приговором для Гвардиолы как тренера? На самом деле, нет. В свои 54 года Пеп остается великим наставником, возможно, даже лучшим в истории этой игры, именно благодаря своей способности прекрасно мимикрировать, эффективно подстраиваясь и перестраиваясь под постоянно меняющиеся условия. Гвардиола никогда не зацикливается на том, что прекрасно работало раньше, если в какой-то момент система перестает давать результат, что произошло не так давно. Наоборот, для Пепа подобные моменты являются прекрасным поводом заново открыть для себя и команды какие-то иные аспекты тактической схемы. Если сейчас Гвардиола видит, что футболу требуется динамика, а физическая сила преобладает над чистой техникой, плюс более плотные графики матчей оставляют все меньше сил и времени на эффективную работу с мячом и выстраивание командных взаимодействий, то нет проблем, чтобы просто принять это как должное.

«Мы никогда не собираемся отдавать инициативу сопернику», – подчеркнул Пеп после матча на «Эмирейтс». «Однако несколькими днями ранее нам пришлось приложить немало усилий в матче Лиги чемпионов против «Наполи»: многие игроки устали, другие получили травмы. Поэтому, в том числе и по озвученным мною причинам, если нам предстоит встреча с более сильным соперником, мы должны быть готовы жестко обороняться и сосредоточиться на контратаках. Меньше касаться мяча. Я бы предпочел этого не делать, но мы должны быть готовы и к этому, если хотим оставаться на высшем уровне».

Что ж, перемены всегда являются сопутствующим фактором в постоянном прогрессе футбола как игры. Однако немногим удается из года в год соответствовать новым тенденциям, оставаясь на самой вершине и регулярно претендуя на самые существенные трофеи. Пока такие прославленные коллеги, как Моуринью, стареют, а другие – например, Сарри, тен Хаг или Почеттино – банально выходят из моды, Пеп обладает редкой мудростью, позволяющей ему смотреть далеко за рамки самых сложных шаблонов. Своих собственных, менять и переписывать которые обычно еще тяжелее…