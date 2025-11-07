Известный тренер о победе Динамо: «Пусть немного отдохнут от давления»

Бывший тренер «Колоса» Александр Поздеев прокомментировал победу «Динамо» над «Зриньски» (6:0) в матче третьего тура основного этапа Лиги конференций.

«Я, конечно, рад, что мы выиграли, «Динамо» набрало зачетные баллы, потому что до этого вообще была грустная картина – ноль очков, ноль забитых голов. Но «Зриньски» – это другой класс… Из-за уровня оппозиции нельзя объективно оценить выступление «Динамо». В этой игре у них все получалось. Не знаю, как бы сложилась игра, если бы «Динамо» пропустило на третьей минуте. Хотя они с таким запасом играли, что, думаю, все равно победили бы уверенно.

Наверное, киевляне могли сыграть и лучше, но давайте будем находить дни и для того, чтобы хвалить «Динамо». За последние несколько месяцев очень много критики идет в их адрес, небеспочвенной, но тем не менее. Если «Динамо» и сейчас после победы 6:0 в еврокубке за что-то критиковать, то они скажут: «Побойтесь Бога, хоть иногда «отпускайте» нас». Поэтому пусть немного отдохнут от давления».