Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Матчи украинских клубов в 3-м туре ЛК стали одними из наименее посещаемых
Лига конференций
07 ноября 2025, 12:03 |
179
0

Матчи украинских клубов в 3-м туре ЛК стали одними из наименее посещаемых

Самую большую зрительскую аудиторию собрал поединок Майнц – Фиорентина

07 ноября 2025, 12:03 |
179
0
Матчи украинских клубов в 3-м туре ЛК стали одними из наименее посещаемых
ФК Шахтер

Домашние матчи Шахтера и Динамо в 3 туре Лиги конференций, состоявшихся в Польше, не собрали большое количество зрителей на стадионах.

Поединок Шахтер – Брейдаблик в Кракове посетили немногим более 5 тысяч болельщиков, игру Динамо – Зрински в Люблине – 1.5 тысячи зрителей.

Рекорд тура установил матч Майнц – Фиорентина (30 300), вторым стал поединок Рапид – Университатя (23 457), третьим – Кристал Пэлас – АЗ (21 459).

Посещаемость матчей 3-го тура Лиги конференций (6 ноября)

  • 30 300: Майнц – Фиорентина
  • 23 457: Рапид – Университатя
  • 21 459: Кристал Пэлас – АЗ
  • 20 210: АЭК – Шэмрок Роверс
  • 17 688: Спарта – Ракув
  • 17 600: Самсунспор – Хамрун Спартанс
  • 10 029: Райо Вальекано – Лех
  • 10 000: Ноа – Сигма
  • 9 873: Лозанна – Омония
  • 8 000: Целе – Легия
  • 5 252: Шахтер – Брейдаблик
  • 4 770: АЕК – Абердин
  • 4 503: Шелбурн – Дрита
  • 4 082: Хеккен – Страсбург
  • 2 875: КуПС – Слован
  • 2 411: Шкендия – Ягеллония
  • 1 576: Динамо – Зриньски
  • 1 194: Линкольн Ред Импс – Риека
По теме:
Известный тренер о победе Динамо: «Пусть немного отдохнут от давления»
В Италии оценили игру Довбика после результативной передачи в матче ЛЕ
Ризнык, отыграв на «ноль» с Брейдабликом, отметил «сухой» юбилей
Лига конференций Шахтер - Брейдаблик Шахтер Донецк Динамо - Зриньски Динамо Киев статистика
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
Футбол | 07 ноября 2025, 01:32 0
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»

Экс-тренер «Динамо» оценил перспективы «Шахтера» в Лиге конференций

Динамо превзошло себя, а Шахтер превзошел Брейдаблик
Футбол | 07 ноября 2025, 11:44 15
Динамо превзошло себя, а Шахтер превзошел Брейдаблик
Динамо превзошло себя, а Шахтер превзошел Брейдаблик

Валерий Василенко итожит нашу двойную победу в Лиге конференций

Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Футбол | 07.11.2025, 06:23
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину
Футбол | 07.11.2025, 07:33
Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину
Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину
«Взяли три очка, да и ладно». Реакция фанов на победу Шахтера в ЛК
Футбол | 07.11.2025, 11:53
«Взяли три очка, да и ладно». Реакция фанов на победу Шахтера в ЛК
«Взяли три очка, да и ладно». Реакция фанов на победу Шахтера в ЛК
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
05.11.2025, 08:44 13
Футбол
Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
06.11.2025, 06:23 8
Футбол
Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
05.11.2025, 09:44 3
Футбол
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
07.11.2025, 06:47 9
Футбол
Забросили 5 шайб. Сборная Украины разгромила соперника по ЧМ
Забросили 5 шайб. Сборная Украины разгромила соперника по ЧМ
05.11.2025, 19:33 4
Хоккей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
06.11.2025, 20:31 9
Теннис
Ярослава МАГУЧИХ: «Тренера спрашивали, зачем я это сделала»
Ярослава МАГУЧИХ: «Тренера спрашивали, зачем я это сделала»
05.11.2025, 17:58
Другие виды
Энтони Джошуа заставляет легенду бокса вернуться на ринг
Энтони Джошуа заставляет легенду бокса вернуться на ринг
05.11.2025, 19:27 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем