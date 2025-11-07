Матчи украинских клубов в 3-м туре ЛК стали одними из наименее посещаемых
Самую большую зрительскую аудиторию собрал поединок Майнц – Фиорентина
Домашние матчи Шахтера и Динамо в 3 туре Лиги конференций, состоявшихся в Польше, не собрали большое количество зрителей на стадионах.
Поединок Шахтер – Брейдаблик в Кракове посетили немногим более 5 тысяч болельщиков, игру Динамо – Зрински в Люблине – 1.5 тысячи зрителей.
Рекорд тура установил матч Майнц – Фиорентина (30 300), вторым стал поединок Рапид – Университатя (23 457), третьим – Кристал Пэлас – АЗ (21 459).
Посещаемость матчей 3-го тура Лиги конференций (6 ноября)
- 30 300: Майнц – Фиорентина
- 23 457: Рапид – Университатя
- 21 459: Кристал Пэлас – АЗ
- 20 210: АЭК – Шэмрок Роверс
- 17 688: Спарта – Ракув
- 17 600: Самсунспор – Хамрун Спартанс
- 10 029: Райо Вальекано – Лех
- 10 000: Ноа – Сигма
- 9 873: Лозанна – Омония
- 8 000: Целе – Легия
- 5 252: Шахтер – Брейдаблик
- 4 770: АЕК – Абердин
- 4 503: Шелбурн – Дрита
- 4 082: Хеккен – Страсбург
- 2 875: КуПС – Слован
- 2 411: Шкендия – Ягеллония
- 1 576: Динамо – Зриньски
- 1 194: Линкольн Ред Импс – Риека
