Лига конференций
07 ноября 2025, 12:01 |
«Я просчитался». Тренер Зринськи объяснил позор против Динамо в ЛК

Игорь Штимац прокомментировал разгромное поражение своей команды

«Я просчитался». Тренер Зринськи объяснил позор против Динамо в ЛК
Игорь Штимац

Главный тренер боснийского «Зрински» Игорь Штимац прокомментировал разгромное поражение в матче 3-го тура основного этапа Лиги конференций против киевского «Динамо» (0:6):

«Прежде всего, хочу поздравить киевское «Динамо» с заслуженной победой. Что касается самого матча, то, думаю, мы неплохо сыграли в первом тайме. Начало матча было хорошим в нашем исполнении, мы создавали хорошие позиционные моменты, должны были открыть счет, не давали сопернику слишком много пространства, не позволяли ему наносить удары по нашим воротам.

Но потом мы плохо отреагировали на первый же угловой у наших ворот, пропустили гол. А второй гол во втором тайме пришелся как раз на тот момент, когда мы хотели провести замены и перестроиться, когда увидели, где нужно закрыть зоны, за счет которых соперник создает опасность нашим воротам. Однако второй гол мы пропустили еще до этих замен. И после этого мы просто развалились как команда. Отсюда и остальные голы, все они выглядели немыслимо для команды, которая до этого в текущем сезоне очень хорошо играла в обороне и мало пропускала.

И это совершенно недопустимо. Мы пропустили несколько голов после угловых у ближней штанги, хотя знали, что это сильная сторона киевского «Динамо». Тем не менее, мы не смогли как следует отреагировать. Еще один гол мы пропустили после штрафного, когда оказались не готовы к быстрой разыгрыванию. Невозможно надеяться на что-то хорошее в матче против такой классной команды, как киевское «Динамо», если допускаешь так много подобных ошибок.

Но я должен взять на себя ответственность за это. Видимо, я просчитался. Я выпустил много молодых игроков, потому что у нас убийственный игровой ритм, потому что в воскресенье нас ждет очень сложный матч в чемпионате. Мы хотим выстоять на всех фронтах, поэтому приходится принимать решения по ротации состава.

Результат разгромный, неприятный, но мы должны быть сильными и немедленно поднять головы и оставить в прошлом ту печаль, которая сейчас нас всех поглощает. Потому что, повторюсь, уже через несколько дней у нас очень важный матч в чемпионате».

Игор Штимац Динамо Киев Зриньски Мостар Лига конференций Динамо - Зриньски
Дмитрий Вус Источник: Динамо Киев от Шурика
