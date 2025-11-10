САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
10 ноября 2025, 05:42 |
1651
0



Известный в прошлом тренер – о Бленуце и Герреро



0

ФК Динамо. Йожеф Сабо

Известный в прошлом футболист и тренер «Динамо» Йожеф Сабо рассказал, кто не заслужил играть в стартовом составе столичного гранда.

«Ни Герреро, ни тем более Бленуце не показывают тот уровень игры, чтобы выходить в стартовом составе – оба слабые», – сказал Сабо.

В этом сезоне в активе Эдуардо Герреро шесть голов и одна результативная передача, в активе Бленуце один гол в составе «бело-синих».

Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».

Дмитрий Олийченко Источник: BLIK
