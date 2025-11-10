САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
Известный в прошлом тренер – о Бленуце и Герреро
Известный в прошлом футболист и тренер «Динамо» Йожеф Сабо рассказал, кто не заслужил играть в стартовом составе столичного гранда.
«Ни Герреро, ни тем более Бленуце не показывают тот уровень игры, чтобы выходить в стартовом составе – оба слабые», – сказал Сабо.
В этом сезоне в активе Эдуардо Герреро шесть голов и одна результативная передача, в активе Бленуце один гол в составе «бело-синих».
Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».
