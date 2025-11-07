«Ждал очень долго». Бленуце прокомментировал первый гол в футболке Динамо

Форвард киевского «Динамо» Владислав Бленуце отреагировал на победу команды в Лиге конференций, где подопечные Александра Шовковского разгромили боснийский «Зриньски» со счетом 6:0.

Румынский футболист вышел на поле на 67-й минуте и отличился первым забитым голом в футболке украинской команды.

– Мы очень ждали этой победы. Хорошо поработали последние дни и действительно хорошо готовились к этой игре. И вот результат. Сейчас мы рады, но уже через три дня у нас будет следующий поединок, очень важная игра в чемпионате. Наверное, уже в пятницу начнем подготовку к ней.

– Вы забили первый мяч за «Динамо» Киев. Надеялись ли это сделать сегодня?

– Да, ведь я очень серьезно готовился к игре. Я не знал, попаду ли в стартовый состав, но всегда был настроен в любой момент выйти на поле со скамейки запасных и сделать все возможное, чтобы помочь команде. Этот гол я, вероятно, ждал очень долго. Однако сейчас пора работать еще больше и, надеюсь, забить еще больше голов.

– Вы забили после подачи с углового. Это комбинация, которую отрабатывали на тренировках?

– Да, конечно. У нас есть тренеры, с которыми готовимся к каждому стандартному положению, к каждому эпизоду. Отрабатываем, как забить головой, с левой, с правой ног, со всех возможных позиций, чтобы мяч оказался в воротах.

– Или этот гол особенный для вас?

– Обычный. В прошлом сезоне я забил пять или шесть мячей головой. Но мне больше нравится забивать ногами.

– Кому вы посвятили этот гол?

– Я посвятил его своей жене, которая беременна – мы ждем ребенка. Поэтому этот гол – для нее и для нашего будущего малыша.