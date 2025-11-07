«Это очень плохо». Журналист сообщил печальные новости о Динамо

Польский журналист Петр Слонка сообщил о посещаемости матча 3-го тура основного этапа Лиги конференций между киевским «Динамо» и боснийским «Зринськи» (6:0):

«Матч «Динамо» на стадионе смотрели 1596 болельщиков. Насколько я понимаю, «Динамо» раздало часть своих билетов, поэтому это очень плохая посещаемость».

После 3 туров Лиги конференций киевское «Динамо» имеет в своем активе 3 зачетных пункта с разницей забитых/пропущенных мячей 6:5, что оставляет команду на 24-м месте в турнирной таблице.