  4. «Это очень плохо». Журналист сообщил печальные новости о Динамо
Лига конференций
07 ноября 2025, 22:17 | Обновлено 07 ноября 2025, 22:55
1683
1

На игре против Зриньски было всего 1596 болельщиков

Польский журналист Петр Слонка сообщил о посещаемости матча 3-го тура основного этапа Лиги конференций между киевским «Динамо» и боснийским «Зринськи» (6:0):

«Матч «Динамо» на стадионе смотрели 1596 болельщиков. Насколько я понимаю, «Динамо» раздало часть своих билетов, поэтому это очень плохая посещаемость».

После 3 туров Лиги конференций киевское «Динамо» имеет в своем активе 3 зачетных пункта с разницей забитых/пропущенных мячей 6:5, что оставляет команду на 24-м месте в турнирной таблице.

По теме:
ДИРЯВКА: «Михавко подтвердил, что его можно использовать на этой позиции»
БОНДАРЕНКО: «Провели неплохой матч. В последние 10–15 минут расслабились»
Назван лучший игрок Шахтера в победном матче ЛК против Брейдаблика
Динамо Киев Зриньски Мостар Лига конференций Динамо - Зриньски Петр Слонка посещаемость зрители фанаты болельщики
Дмитрий Вус Источник: Петр Слонка
F14
Цей поляк біса гонить. Грає бандерівське "Динамо" в Польщі проти команди "Зрінські". І 90% вболівальників не знають з якої країни це "Зрінські". Якої відвідуваності він хотів, цей "аналітик"? 
