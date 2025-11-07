Лига конференций07 ноября 2025, 22:17 | Обновлено 07 ноября 2025, 22:55
1683
1
«Это очень плохо». Журналист сообщил печальные новости о Динамо
На игре против Зриньски было всего 1596 болельщиков
07 ноября 2025, 22:17 | Обновлено 07 ноября 2025, 22:55
1683
Польский журналист Петр Слонка сообщил о посещаемости матча 3-го тура основного этапа Лиги конференций между киевским «Динамо» и боснийским «Зринськи» (6:0):
«Матч «Динамо» на стадионе смотрели 1596 болельщиков. Насколько я понимаю, «Динамо» раздало часть своих билетов, поэтому это очень плохая посещаемость».
После 3 туров Лиги конференций киевское «Динамо» имеет в своем активе 3 зачетных пункта с разницей забитых/пропущенных мячей 6:5, что оставляет команду на 24-м месте в турнирной таблице.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 ноября 2025, 21:43 0
Олег Шелаев пообщался с журналистами после матча УПЛ
Футбол | 07 ноября 2025, 19:52 6
Кристина Яремчук поделилась эффектным фотосетом
Футбол | 07.11.2025, 06:23
Бокс | 07.11.2025, 06:42
Футбол | 06.11.2025, 23:46
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Цей поляк біса гонить. Грає бандерівське "Динамо" в Польщі проти команди "Зрінські". І 90% вболівальників не знають з якої країни це "Зрінські". Якої відвідуваності він хотів, цей "аналітик"?
Популярные новости
06.11.2025, 08:33
07.11.2025, 04:42 1
07.11.2025, 08:06 3
06.11.2025, 23:56 148
07.11.2025, 06:47 11
05.11.2025, 20:33 28
06.11.2025, 20:31 12
07.11.2025, 07:02 5