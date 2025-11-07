Эпицентр – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция.

7 ноября в 15:30 начнется игра 12-го тура Украинской Премьер-лиги.

Эпицентр в Тернополе принимает киевскую Оболонь на «Тернопольском городском стадионе им. Р.Шухевича».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Турнирное положение команд на утро 7 ноября: Оболонь имеет 13 очков и занимает 12-е место, а Эпицентр на 13-й позиции с 9 баллами в активе.

Главным арбитром встречи назначен Александр Соловьян из Киевской области.

Эпицентр проиграл все пять домашних матчей в УПЛ.

Динамо – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция.

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ ТВ