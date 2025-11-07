Эпицентр – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция.
Смотрите 7 ноября в 15:30 матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги
7 ноября в 15:30 начнется игра 12-го тура Украинской Премьер-лиги.
Эпицентр в Тернополе принимает киевскую Оболонь на «Тернопольском городском стадионе им. Р.Шухевича».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Турнирное положение команд на утро 7 ноября: Оболонь имеет 13 очков и занимает 12-е место, а Эпицентр на 13-й позиции с 9 баллами в активе.
Главным арбитром встречи назначен Александр Соловьян из Киевской области.
Эпицентр проиграл все пять домашних матчей в УПЛ.
Динамо – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция.
Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ ТВ
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Авторитетный тренер высказался о шансах «горняков» в борьбе за выход из группы Лиги конференций
Андрей Лунин считает, что Илья заиграл бы в Реале