Премьер-лига
Эпицентр
07.11.2025 15:30 - : -
Оболонь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 ноября 2025, 10:08 |
30
0

Эпицентр – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция.

Смотрите 7 ноября в 15:30 матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги

07 ноября 2025, 10:08 |
30
0
Эпицентр – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция.
Колаж sport.ua

7 ноября в 15:30 начнется игра 12-го тура Украинской Премьер-лиги.

Эпицентр в Тернополе принимает киевскую Оболонь на «Тернопольском городском стадионе им. Р.Шухевича».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Турнирное положение команд на утро 7 ноября: Оболонь имеет 13 очков и занимает 12-е место, а Эпицентр на 13-й позиции с 9 баллами в активе.

Главным арбитром встречи назначен Александр Соловьян из Киевской области.

Эпицентр проиграл все пять домашних матчей в УПЛ.

Динамо – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция.

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ ТВ

