Украинский легионер в Исландии предупредил Шахтер

6 ноября донецкий «Шахтер» в очередном поединке основного раунда Лиги конференций будет принимать в польском Кракове исландский «Брейдаблик».

Украинский футболист Константин Ярошенко, уже пятый сезон играющий в чемпионате Исландии, в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, чем опасен сегодняшний оппонент «Шахтера».

«Хотя в Исландии все считают фаворитом «горняков», я бы не советовал им недооценивать «Брейдаблик». Это едва ли не единственная в Исландии команда, которая пытается играть в комбинационный футбол, а не использовать примитивную тактику типа «бей – беги, а там посмотрим, что из этого получится…»

Почему «Брейдаблик», в прошлом году став чемпионом Исландии, занимает только четвертое место? Клубные боссы посчитали, что «Брейдаблик» достиг вершины и пора делать ставку на молодежь.

Естественно, теперь игрокам нужна игровая практика для адаптации. К тому же, «Брейдаблик» для других команд – прекрасный раздражитель и все пытаются действовать с ним через не могу, защищаясь большими силами. Однако и такая пассивность имеет право на существование.

На первых ролях в «Брейдаблике» полузащитники Гуннлаугссон – капитан команды и Эйнарссон, который только на прошлой неделе восстановился после травмы. Именно они стараются играть креативно и «делают погоду».

В чемпионате Исландии ставку делают на местных футболистов. Вот и за «Брейдаблик» заявлен датчанин Томсен, но он скорее игрок ротации.

Тактическая схема этой команды дома 4-3-3, а на выезде чаще 4-1-4-1, хотя следует отметить, что и в текущем сезоне у «Брейдаблика» есть проблемы с завершением атак. Однако «горнякам» следует помнить, что «Брейдаблик» – команда, которая, несмотря на счет, всегда борется до конца.

Я не знаю, что должно случиться, чтобы «Шахтер» не победил. Думаю, что «горняки» обойдутся без шапкозакидательского настроения, а их преимущество в технической подготовке скажется. Мой прогноз? 3:0 в пользу украинского клуба».

Поединок «Шахтер» – «Брейдаблик» начнется 6 ноября в Кракове в 19:45. В активе «горняков» – три очка, они разместились на 17-й позиции, исландцы с одним пунктом занимают 30-е место.