Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. С кем сыграют лидеры рейтинга? Парный разряд: жеребьевка ATP Finals 2025
ATP
06 ноября 2025, 14:37 | Обновлено 06 ноября 2025, 14:40
С кем сыграют лидеры рейтинга? Парный разряд: жеребьевка ATP Finals 2025

Ллойд Гласспул и Джулиан Кэш попали в группу имени Питера Флеминга

С кем сыграют лидеры рейтинга? Парный разряд: жеребьевка ATP Finals 2025
Getty Images/Global Images Ukraine

6 ноября состоялась жеребьевка парного разряда Итогового турнира АТР 2025.

Восемь лучших тандемов сезона 2025 года были распределены на две группы. По два лучших дуэта из каждого квартета выйдут в полуфинал.

Лидер мирового рейтинга АТР из Великобритании Ллойд Гласспул и Джулиан Кэш попали в группу имени Питера Флеминга.

Группа Питера Флеминга

  • Ллойд Гласспул / Джулиан Кэш
  • Марсель Гранольерс / Орасио Себальос
  • Кевин Кравиц / Тим Пютц
  • Симоне Болелли / Андреа Вавассори

Группа Джона Макинроя

  • Генри Паттен / Харри Хелиеваара
  • Марсело Аревало / Мате Павич
  • Нил Скупски / Джо Солсбери
  • Кристиан Харрисон / Эван Кинг

Итоговый турнир АТР 2025 пройдет с 9 по 16 ноября в Турине. Действующими чемпионами являются немцы Кевин Кравиц и Тим Пютц.

Ллойд Гласспул Орасио Себальос Марсель Гранольерс Кевин Кравиц Тим Пютц Симоне Болелли Андреа Вавассори Генри Паттен Харри Хелиеваара Марсело Аревало Мате Павич Нил Скупски Джо Солсбери Итоговый турнир ATP жеребьевка
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
