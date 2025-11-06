С кем сыграют лидеры рейтинга? Парный разряд: жеребьевка ATP Finals 2025

6 ноября состоялась жеребьевка парного разряда Итогового турнира АТР 2025.

Восемь лучших тандемов сезона 2025 года были распределены на две группы. По два лучших дуэта из каждого квартета выйдут в полуфинал.

Лидер мирового рейтинга АТР из Великобритании Ллойд Гласспул и Джулиан Кэш попали в группу имени Питера Флеминга.

Группа Питера Флеминга

Ллойд Гласспул / Джулиан Кэш

Ллойд Гласспул / Джулиан Кэш Марсель Гранольерс / Орасио Себальос

Марсель Гранольерс / Орасио Себальос Кевин Кравиц / Тим Пютц

Кевин Кравиц / Тим Пютц Симоне Болелли / Андреа Вавассори

Группа Джона Макинроя

Генри Паттен / Харри Хелиеваара

Генри Паттен / Харри Хелиеваара Марсело Аревало / Мате Павич

Марсело Аревало / Мате Павич Нил Скупски / Джо Солсбери

Нил Скупски / Джо Солсбери Кристиан Харрисон / Эван Кинг

Итоговый турнир АТР 2025 пройдет с 9 по 16 ноября в Турине. Действующими чемпионами являются немцы Кевин Кравиц и Тим Пютц.