С кем сыграют лидеры рейтинга? Парный разряд: жеребьевка ATP Finals 2025
Ллойд Гласспул и Джулиан Кэш попали в группу имени Питера Флеминга
6 ноября состоялась жеребьевка парного разряда Итогового турнира АТР 2025.
Восемь лучших тандемов сезона 2025 года были распределены на две группы. По два лучших дуэта из каждого квартета выйдут в полуфинал.
Лидер мирового рейтинга АТР из Великобритании Ллойд Гласспул и Джулиан Кэш попали в группу имени Питера Флеминга.
Группа Питера Флеминга
- Ллойд Гласспул / Джулиан Кэш
- Марсель Гранольерс / Орасио Себальос
- Кевин Кравиц / Тим Пютц
- Симоне Болелли / Андреа Вавассори
Группа Джона Макинроя
- Генри Паттен / Харри Хелиеваара
- Марсело Аревало / Мате Павич
- Нил Скупски / Джо Солсбери
- Кристиан Харрисон / Эван Кинг
Итоговый турнир АТР 2025 пройдет с 9 по 16 ноября в Турине. Действующими чемпионами являются немцы Кевин Кравиц и Тим Пютц.
