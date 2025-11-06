Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Месси получил ключ от Майами от мэра Суареса. Что это?
Другие новости
06 ноября 2025, 13:47 |
432
0

ФОТО. Месси получил ключ от Майами от мэра Суареса. Что это?

Лео удостоен символического знака доверия и почета за заслуги перед городом и страной

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Мэр Майами Фрэнсис Суарес вручил легендарном аргентинскому футболисту Лионелю Месси «ключ от города» – символический знак доверия и почета.

«Я безмерно благодарен за признание со стороны города Майами – места, которое имеет особое значение для меня и моей семьи. С самого первого дня люди здесь заставили нас почувствовать себя потрясающе

Сегодня это подтвердилось снова на America Business Forum, благодаря всей любви и поддержке жителей этого прекрасного города, а также людей из Интер Майами и их болельщиков с самого начала нашего пути», – написал Лео.

Месси выступает за Интер Майами с лета 2023 года и за два года провел 84 матча, забил 74 гола и отдал 37 ассистов.

9 ноября Интер Майами вместе с Месси проведет решающий, третий поединок 1/8 финала плей-офф MLS против Нэшвилла.

ФОТО. Месси получил ключ от Майами от мэра Суареса. Что это?

