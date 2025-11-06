ФОТО. Месси получил ключ от Майами от мэра Суареса. Что это?

Мэр Майами Фрэнсис Суарес вручил легендарном аргентинскому футболисту Лионелю Месси «ключ от города» – символический знак доверия и почета.

«Я безмерно благодарен за признание со стороны города Майами – места, которое имеет особое значение для меня и моей семьи. С самого первого дня люди здесь заставили нас почувствовать себя потрясающе

Сегодня это подтвердилось снова на America Business Forum, благодаря всей любви и поддержке жителей этого прекрасного города, а также людей из Интер Майами и их болельщиков с самого начала нашего пути», – написал Лео.

Месси выступает за Интер Майами с лета 2023 года и за два года провел 84 матча, забил 74 гола и отдал 37 ассистов.

9 ноября Интер Майами вместе с Месси проведет решающий, третий поединок 1/8 финала плей-офф MLS против Нэшвилла.

