Судаков отреагировал на поражение Бенфики в ЛЧ и ошибку своего одноклубника
Полузащитник «орлов» поддержал Самуэля Даля после неудачи в матче с «Байером»
Полузащитник португальской «Бенфики» и сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал поражение лиссабонской команды в матче четвертого тура Лиги чемпионов.
В среду, 5 ноября, «орлы» уступили на домашней арене немецкому «Байеру» со счетом 0:1. «Бенфика» не набрала ни одного балла и занимает 35-t место в турнирной таблице.
Это был не наш день, но мы должны продолжать бороться до конца. Я хочу поддержать Самуэля Даля (ошибся во время пропущенного гола «Бенфики» – прим), дерьмо случается с каждым, держи голову высоко!», – написал Судаков.
В нынешнем сезоне украинский полузащитник провел 13 матчей за «Бенфику», в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.
ФОТО. Реакция Судакова после поражения Бенфики в матче Лиги чемпионов
