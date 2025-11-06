Судаков отреагировал на поражение Бенфики в ЛЧ и ошибку своего одноклубника

Полузащитник португальской «Бенфики» и сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал поражение лиссабонской команды в матче четвертого тура Лиги чемпионов.

В среду, 5 ноября, «орлы» уступили на домашней арене немецкому «Байеру» со счетом 0:1. «Бенфика» не набрала ни одного балла и занимает 35-t место в турнирной таблице.

Это был не наш день, но мы должны продолжать бороться до конца. Я хочу поддержать Самуэля Даля (ошибся во время пропущенного гола «Бенфики» – прим), дерьмо случается с каждым, держи голову высоко!», – написал Судаков.

В нынешнем сезоне украинский полузащитник провел 13 матчей за «Бенфику», в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

ФОТО. Реакция Судакова после поражения Бенфики в матче Лиги чемпионов