Стало известно, в какой форме Динамо сыграет против Зринськи

В четверг, 6 ноября 2025 года, в 22:00 по киевскому времени состоится матч третьего тура Лиги конференций 2025/26 между киевским Динамо и боснийским Зрински Мостар.

Поединок пройдет на стадионе в Люблине на одноименной арене (Польша). Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамовцы в этом поединке сыграют в домашнем комплекте формы белого цвета для полевых игроков и в желтом – для вратаря.

Гости выйдут на поле в форме красного цвета, голкипер «Зрински» – в бирюзовом. Арбитры проведут матч в черном.