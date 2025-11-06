Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
06 ноября 2025, 14:43
Стало известно, в какой форме Динамо сыграет против Зринськи

Динамовцы сыграют в домашнем комплекте формы белого цвета

Стало известно, в какой форме Динамо сыграет против Зринськи
ФК Динамо Киев

В четверг, 6 ноября 2025 года, в 22:00 по киевскому времени состоится матч третьего тура Лиги конференций 2025/26 между киевским Динамо и боснийским Зрински Мостар.

Поединок пройдет на стадионе в Люблине на одноименной арене (Польша). Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамовцы в этом поединке сыграют в домашнем комплекте формы белого цвета для полевых игроков и в желтом – для вратаря.

Гости выйдут на поле в форме красного цвета, голкипер «Зрински» – в бирюзовом. Арбитры проведут матч в черном.

игровая форма Динамо Киев Зриньски Мостар Лига конференций Динамо - Зриньски
Дмитрий Вус Источник: ФК Динамо Киев
