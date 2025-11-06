Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кристиан КИВУ: «Мы могли сыграть лучше, но 3 очка есть 3 очка»
Лига чемпионов
06 ноября 2025, 12:15 |
111
1

Кристиан КИВУ: «Мы могли сыграть лучше, но 3 очка есть 3 очка»

Главный тренер «Интера» прокомментировал победу над «Кайратом»

06 ноября 2025, 12:15 |
111
1 Comments
Кристиан КИВУ: «Мы могли сыграть лучше, но 3 очка есть 3 очка»
УЕФА. Кристиан Киву

Главный тренер миланского «Интера» Кристиан Киву прокомментировал победу над алматинским «Кайратом» (2:1) в матче 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов:

«Мы могли бы сыграть лучше, но 3 очка есть 3 очка, это самое главное. Мы хотели набрать 12 очков, и мы это сделали. Я смотрю на наше место в таблице и принимаю его. В Лиге чемпионов всегда сложно.

Я работаю над тем, чтобы как можно лучше мотивировать своих игроков. Иногда мы немного торопились и могли бы сыграть лучше. Но потом мы хорошо сыграли и забили гол, который принес нам победу».

По теме:
Аякс хочет вернуть тренера, который выводил клуб в полуфинал Лиги чемпионов
Матч между Интером и Кайратом стал самым посещаемым в 4-м туре ЛЧ
Брюгге впервые за 56 лет забил 3 гола испанской команде в еврокубках
Интер Милан Кайрат Алматы Лига чемпионов Кристиан Киву пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алонсо назвал футболиста, которого срочно должен подписать Реал
Футбол | 06 ноября 2025, 12:54 1
Алонсо назвал футболиста, которого срочно должен подписать Реал
Алонсо назвал футболиста, которого срочно должен подписать Реал

Хаби нужен креативный полузащитник, способный контролировать игру

Энтони Джошуа заставляет легенду бокса вернуться на ринг
Бокс | 05 ноября 2025, 19:27 2
Энтони Джошуа заставляет легенду бокса вернуться на ринг
Энтони Джошуа заставляет легенду бокса вернуться на ринг

Уорд стремится сразиться с Энтони

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 ноября
Футбол | 05.11.2025, 18:12
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 ноября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 ноября
Динамо Киев – Зриньски Мостар. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 06.11.2025, 12:06
Динамо Киев – Зриньски Мостар. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Динамо Киев – Зриньски Мостар. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
Футбол | 06.11.2025, 06:23
Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Реалізація. Там ще в першому таймі Інтер повинен був забивати 3-4 голи.
Ответить
0
Популярные новости
У Усика готовы забрать титул. Известно, кто подерется за пояс украинца
У Усика готовы забрать титул. Известно, кто подерется за пояс украинца
05.11.2025, 05:55 1
Бокс
Кроуфорд готов провести безумный бой за 200 миллионов долларов
Кроуфорд готов провести безумный бой за 200 миллионов долларов
05.11.2025, 02:02
Бокс
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис не прав»
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис не прав»
06.11.2025, 07:44 13
Футбол
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
06.11.2025, 07:21
Теннис
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
05.11.2025, 20:33 25
Теннис
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
04.11.2025, 09:02 2
Футбол
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
04.11.2025, 11:40 100
Футбол
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
04.11.2025, 08:33 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем