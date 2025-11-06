Кристиан КИВУ: «Мы могли сыграть лучше, но 3 очка есть 3 очка»
Главный тренер «Интера» прокомментировал победу над «Кайратом»
Главный тренер миланского «Интера» Кристиан Киву прокомментировал победу над алматинским «Кайратом» (2:1) в матче 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов:
«Мы могли бы сыграть лучше, но 3 очка есть 3 очка, это самое главное. Мы хотели набрать 12 очков, и мы это сделали. Я смотрю на наше место в таблице и принимаю его. В Лиге чемпионов всегда сложно.
Я работаю над тем, чтобы как можно лучше мотивировать своих игроков. Иногда мы немного торопились и могли бы сыграть лучше. Но потом мы хорошо сыграли и забили гол, который принес нам победу».
