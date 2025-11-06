Шахтер может построить собственный стадион в Киеве. Есть два варианта

Донецкий «Шахтер» рассматривает вариант, чтобы построить собственный стадион для домашних матчей в Киеве. Об этом сообщила Динамомания.

Руководство «горняков» с 2014 года базируется в столице Украины, однако команда постоянно играет в разных городах и на разных аренах. В нынешнем сезоне «Шахтер» проводит домашние игры во Львове.

По информации источника, в клубе понимают, что строительство собственной арены в Киеве могло бы решить проблемы как с логистикой, так и с привлечением постоянной аудитории.

«Шахтер» продолжает поиски оптимального решения и на данном этапе рассматривает два варианта – либо строительство нового стадиона, либо возвращение на НСК «Олимпийский». Стоит отметить, что оба события будут возможны только после прекращения боевых действий.

«Горняки» заказали социологические исследования, чтобы узнать об интересе к клубу среди жителей Киева – готовы ли фанаты ходить на новую арену, либо болельщикам будет удобно посещать НСК «Олимпийский».

По итогам результатов исследования и будет принято окончательное решение.