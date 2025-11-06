Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер может построить собственный стадион в Киеве. Есть два варианта
Украина. Премьер лига
06 ноября 2025, 03:17 |
279
0

Шахтер может построить собственный стадион в Киеве. Есть два варианта

Донецкий клуб рассматривает идею с новой ареной либо возвращение на НСК «Олимпийский»

06 ноября 2025, 03:17 |
279
0
Шахтер может построить собственный стадион в Киеве. Есть два варианта
ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» рассматривает вариант, чтобы построить собственный стадион для домашних матчей в Киеве. Об этом сообщила Динамомания.

Руководство «горняков» с 2014 года базируется в столице Украины, однако команда постоянно играет в разных городах и на разных аренах. В нынешнем сезоне «Шахтер» проводит домашние игры во Львове.

По информации источника, в клубе понимают, что строительство собственной арены в Киеве могло бы решить проблемы как с логистикой, так и с привлечением постоянной аудитории.

«Шахтер» продолжает поиски оптимального решения и на данном этапе рассматривает два варианта – либо строительство нового стадиона, либо возвращение на НСК «Олимпийский». Стоит отметить, что оба события будут возможны только после прекращения боевых действий.

«Горняки» заказали социологические исследования, чтобы узнать об интересе к клубу среди жителей Киева – готовы ли фанаты ходить на новую арену, либо болельщикам будет удобно посещать НСК «Олимпийский».

По итогам результатов исследования и будет принято окончательное решение.

По теме:
Кучер предупредил Шахтер перед матчем в еврокубках: «Они будут биться»
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис не прав»
Шахтёр – Брейдаблик. Текстовая трансляция матча
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк НСК Олимпийский стадионы
Николай Тытюк Источник: Динамомания
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Моуриньо оценил поражение Бенфики в матче, где играли Судаков и Трубин
Футбол | 06 ноября 2025, 01:45 0
Моуриньо оценил поражение Бенфики в матче, где играли Судаков и Трубин
Моуриньо оценил поражение Бенфики в матче, где играли Судаков и Трубин

Лиссабонский клуб немецкому «Байеру» в поединке четвертого тура Лиги чемпионов

В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
Футбол | 05 ноября 2025, 07:22 11
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского

Андрей Шахов сообщил, что конспекты Лобановского находятся у Шовковского

Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
Футбол | 05.11.2025, 05:01
Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
Теннис | 05.11.2025, 20:33
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
Футбол | 05.11.2025, 06:23
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
04.11.2025, 08:33 5
Футбол
Соболенко и Пегула определили сильнейшую в игре группового этапа WTA Finals
Соболенко и Пегула определили сильнейшую в игре группового этапа WTA Finals
04.11.2025, 20:07
Теннис
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
05.11.2025, 09:13
Бокс
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
04.11.2025, 11:40 100
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный украинский баскетболист неожиданно завершил карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный украинский баскетболист неожиданно завершил карьеру
04.11.2025, 01:29 3
Баскетбол
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
05.11.2025, 13:54 6
Футбол
Красюк рассказал, сколько реально зарабатывает Усик на боях. Цифра удивит
Красюк рассказал, сколько реально зарабатывает Усик на боях. Цифра удивит
05.11.2025, 07:42 2
Бокс
Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается
Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается
05.11.2025, 06:42 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем