Крапивцов пояснил проблемы Жироны в Ла Лиге, вспомнив Мичела
Владислав заявил, что команда способна улучшить ситуацию
Украинский голкипер Жироны Владислав Крапивцов объяснил, почему каталонский клуб находится на дне турнирной таблицы в нынешнем сезоне испанской Ла Лиги.
– Влад, давай начнем беседу с дел клубных. Жирона сегодня не похожа на ту команду, которая влюбила в себя футбольных романтиков...
– Жирона в стадии перестройки. Пришли многие новые игроки, которым необходимо понять принципы игры Мичела. Это не делается за одну предсезонку. Многие футболисты востребованы у своих сборных и это также несколько мешает поработать над недостатками.
Всей команде нужно время, чтобы понять друг друга, оценить возможности игроков. Ответственность за результат никто не снимает. Наша задача – слушать тренеров, качественно делать свою работу и результат придет, – сказал Владислав.
В нынешнем сезоне Жирона занимает последнюю строчку турнирной таблицы испанской Ла Лиги, имея в своем активе семь турнирных баллов после 11 сыгранных матчей.
