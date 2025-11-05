Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Крапивцов пояснил проблемы Жироны в Ла Лиге, вспомнив Мичела
Испания
05 ноября 2025, 17:31 |
67
0

Крапивцов пояснил проблемы Жироны в Ла Лиге, вспомнив Мичела

Владислав заявил, что команда способна улучшить ситуацию

05 ноября 2025, 17:31 |
67
0
Крапивцов пояснил проблемы Жироны в Ла Лиге, вспомнив Мичела
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Крапивцов

Украинский голкипер Жироны Владислав Крапивцов объяснил, почему каталонский клуб находится на дне турнирной таблицы в нынешнем сезоне испанской Ла Лиги.

– Влад, давай начнем беседу с дел клубных. Жирона сегодня не похожа на ту команду, которая влюбила в себя футбольных романтиков...

– Жирона в стадии перестройки. Пришли многие новые игроки, которым необходимо понять принципы игры Мичела. Это не делается за одну предсезонку. Многие футболисты востребованы у своих сборных и это также несколько мешает поработать над недостатками.

Всей команде нужно время, чтобы понять друг друга, оценить возможности игроков. Ответственность за результат никто не снимает. Наша задача – слушать тренеров, качественно делать свою работу и результат придет, – сказал Владислав.

В нынешнем сезоне Жирона занимает последнюю строчку турнирной таблицы испанской Ла Лиги, имея в своем активе семь турнирных баллов после 11 сыгранных матчей.

По теме:
Хватило трех слов. Флик отреагировал на слухи об уходе из Барселоны
Голкипер сборной Украины был вынужден покинуть Челси из-за бюрократии
КРАПИВЦОВ: «Для молодого игрока попасть в Ла Лигу – это топ»
Владислав Крапивцов Ла Лига чемпионат Испании по футболу Жирона
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
Бокс | 05 ноября 2025, 09:13 0
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов

Британец будет драться против Логана Пола

В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
Футбол | 05 ноября 2025, 07:22 10
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского

Андрей Шахов сообщил, что конспекты Лобановского находятся у Шовковского

Лига чемпионов: Бенфика – Байер. Прогноз и анонс на матч
Футбол | 05.11.2025, 11:08
Лига чемпионов: Бенфика – Байер. Прогноз и анонс на матч
Лига чемпионов: Бенфика – Байер. Прогноз и анонс на матч
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 05.11.2025, 14:33
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
ВИДЕО. УАФ не согласна с Палкиным: Динамо забило чистый гол
Футбол | 05.11.2025, 17:43
ВИДЕО. УАФ не согласна с Палкиным: Динамо забило чистый гол
ВИДЕО. УАФ не согласна с Палкиным: Динамо забило чистый гол
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025
Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025
03.11.2025, 20:27
Теннис
Джошуа начал переговоры о бое, который принесет сумасшедшие деньги
Джошуа начал переговоры о бое, который принесет сумасшедшие деньги
03.11.2025, 20:42
Бокс
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
03.11.2025, 19:50 219
Футбол
Суркис определился с будущим Шовковского во главе Динамо
Суркис определился с будущим Шовковского во главе Динамо
04.11.2025, 11:27 3
Футбол
У Усика готовы забрать титул. Известно, кто подерется за пояс украинца
У Усика готовы забрать титул. Известно, кто подерется за пояс украинца
05.11.2025, 05:55 1
Бокс
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
04.11.2025, 06:45 19
Футбол
ПСЖ потерял Забарного и еще троих игроков перед матчем в Лиге чемпионов
ПСЖ потерял Забарного и еще троих игроков перед матчем в Лиге чемпионов
03.11.2025, 16:05 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем