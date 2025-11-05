Крапивцов пояснил проблемы Жироны в Ла Лиге, вспомнив Мичела

Украинский голкипер Жироны Владислав Крапивцов объяснил, почему каталонский клуб находится на дне турнирной таблицы в нынешнем сезоне испанской Ла Лиги.

– Влад, давай начнем беседу с дел клубных. Жирона сегодня не похожа на ту команду, которая влюбила в себя футбольных романтиков...

– Жирона в стадии перестройки. Пришли многие новые игроки, которым необходимо понять принципы игры Мичела. Это не делается за одну предсезонку. Многие футболисты востребованы у своих сборных и это также несколько мешает поработать над недостатками.

Всей команде нужно время, чтобы понять друг друга, оценить возможности игроков. Ответственность за результат никто не снимает. Наша задача – слушать тренеров, качественно делать свою работу и результат придет, – сказал Владислав.

В нынешнем сезоне Жирона занимает последнюю строчку турнирной таблицы испанской Ла Лиги, имея в своем активе семь турнирных баллов после 11 сыгранных матчей.