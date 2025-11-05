КРАПИВЦОВ: «Для молодого игрока попасть в Ла Лигу – это топ»

Украинский вратарь «Жироны» Владислав Крапивцов рассказал о старте сезона в исполнении команды и адаптации к Ла Лиге.

– Влад, начнем разговор с клубных дел. Сегодняшняя «Жирона» не похожа на ту команду, в которую влюбились футбольные романтики...

– «Жирона» находится на стадии перестройки. Пришло много новых игроков, которым нужно понять игровые принципы Мичела. Это не делается за одну предсезонку. Многие футболисты востребованы в своих сборных, и это тоже немного мешает поработать над недостатками.

Всем команде нужно время, чтобы понять друг друга, оценить возможности игроков. Ответственность за результат никто не снимает. Наша задача – слушать тренеров, качественно выполнять свою работу, и результат придет.

– С момента твоего перехода прошло 10 месяцев. Как тебя изменила «Жирона»?

– Я не могу уверенно сказать, что уже полностью адаптировался. Я оказался в абсолютно другом контексте футбола. Для молодого игрока попасть в Ла Лигу – это топ. Каждый день я открываю для себя что-то новое. Большой объем информации от тренеров и партнеров – и я сейчас говорю не только о вратарях. Речь о том, что тебе предлагает испанский чемпионат. Психологически бывает сложно, но я понимал, что после U-19 «Днепра-1» это будет совершенно другой скачок. В этом плане мне очень помог Витя Цыганков, без которого «Жироне» было бы очень трудно.