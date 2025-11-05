Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КРАПИВЦОВ: «Для молодого игрока попасть в Ла Лигу – это топ»
Испания
05 ноября 2025, 12:17 | Обновлено 05 ноября 2025, 12:18
37
0

КРАПИВЦОВ: «Для молодого игрока попасть в Ла Лигу – это топ»

Владислав рассказал об адаптации в «Жироне»

05 ноября 2025, 12:17 | Обновлено 05 ноября 2025, 12:18
37
0
КРАПИВЦОВ: «Для молодого игрока попасть в Ла Лигу – это топ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Крапивцов

Украинский вратарь «Жироны» Владислав Крапивцов рассказал о старте сезона в исполнении команды и адаптации к Ла Лиге.

– Влад, начнем разговор с клубных дел. Сегодняшняя «Жирона» не похожа на ту команду, в которую влюбились футбольные романтики...

– «Жирона» находится на стадии перестройки. Пришло много новых игроков, которым нужно понять игровые принципы Мичела. Это не делается за одну предсезонку. Многие футболисты востребованы в своих сборных, и это тоже немного мешает поработать над недостатками.

Всем команде нужно время, чтобы понять друг друга, оценить возможности игроков. Ответственность за результат никто не снимает. Наша задача – слушать тренеров, качественно выполнять свою работу, и результат придет.

– С момента твоего перехода прошло 10 месяцев. Как тебя изменила «Жирона»?

– Я не могу уверенно сказать, что уже полностью адаптировался. Я оказался в абсолютно другом контексте футбола. Для молодого игрока попасть в Ла Лигу – это топ. Каждый день я открываю для себя что-то новое. Большой объем информации от тренеров и партнеров – и я сейчас говорю не только о вратарях. Речь о том, что тебе предлагает испанский чемпионат. Психологически бывает сложно, но я понимал, что после U-19 «Днепра-1» это будет совершенно другой скачок. В этом плане мне очень помог Витя Цыганков, без которого «Жироне» было бы очень трудно.

По теме:
Голкипер сборной Украины был вынужден покинуть Челси из-за бюрократии
Барселона уже скоро может остаться без тренера. Известны подробности
«Личное разочарование». Рафинья впервые высказался о Золотом мяче
Владислав Крапивцов Жирона Ла Лига
Иван Чирко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футбол на войне: латиноамериканские игроки видят в Украине ворота в Европу
Футбол | 05 ноября 2025, 11:45 3
Футбол на войне: латиноамериканские игроки видят в Украине ворота в Европу
Футбол на войне: латиноамериканские игроки видят в Украине ворота в Европу

Взгляд на текущую ситуацию в УПЛ через объектив иностранных СМИ…

Трансфер на 30 млн. Топ-клуб АПЛ нацелился на подписание звездного украинца
Футбол | 05 ноября 2025, 12:20 0
Трансфер на 30 млн. Топ-клуб АПЛ нацелился на подписание звездного украинца
Трансфер на 30 млн. Топ-клуб АПЛ нацелился на подписание звездного украинца

Тоттенхэм заинтересован в услугах Егора Ярмолюка

Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
Футбол | 05.11.2025, 00:06
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
Палкин ответил Суркису, обвинившему Шахтер во влиянии на судейство
Футбол | 04.11.2025, 16:59
Палкин ответил Суркису, обвинившему Шахтер во влиянии на судейство
Палкин ответил Суркису, обвинившему Шахтер во влиянии на судейство
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Футбол | 05.11.2025, 08:44
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
04.11.2025, 06:45 18
Футбол
Джошуа начал переговоры о бое, который принесет сумасшедшие деньги
Джошуа начал переговоры о бое, который принесет сумасшедшие деньги
03.11.2025, 20:42
Бокс
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
05.11.2025, 04:22
Бокс
Склоним головы. Боксер, равнявшийся на Усика, погиб в Серебрянском лесу
Склоним головы. Боксер, равнявшийся на Усика, погиб в Серебрянском лесу
04.11.2025, 09:00
Война
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
04.11.2025, 10:10 106
Футбол
Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025
Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025
03.11.2025, 20:27
Теннис
Защитник Шахтера прокомментировал стычку с Ярмоленко
Защитник Шахтера прокомментировал стычку с Ярмоленко
03.11.2025, 09:34 3
Футбол
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
04.11.2025, 08:12 48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем