Нико КОВАЧ: «Мы не можем просто припарковать автобус»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач поделился ожиданиями от матча 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити»:

«Это сложно. Мы должны вместе разобраться с сильными сторонами «Сити». Мы все равно должны защищаться высоко и держать соперника подальше от наших ворот. Мы не можем просто припарковать автобус у ворот. Мы должны рисковать.

Эрлинг Холанд? Это игрок мирового класса, который сейчас демонстрирует невероятные результаты. Мы должны остановить его всей командой. Но «Сити» обладает исключительным качеством на каждой позиции, поэтому мы должны играть в свою игру: защищаться вместе и атаковать вместе».

Матч «Манчестер Сити» – «Боруссия» Дортмунд состоится 5 ноября в 22:00 по киевскому времени.