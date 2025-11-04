Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ПУШИЧ: «Динамо не относится к еврокубкам серьезно. Их цель – чемпионат»
Лига конференций
04 ноября 2025, 19:00 |
Экс-тренер «Шахтера» рассказал боснийцам о киевской команде

Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

Бывший главный тренер «Шахтера» Марино Пушич, который ныне работает в ОАЭ с «Аль-Джазирой», накануне поединка общего этапа Лиги конференций между «Динамо» и боснийским «Зриньски» рассказал балканским журналистам о киевской команде.

«Это хорошая команда, обыграть ее непросто, особенно во внутреннем чемпионате. Они физически сильны, но при этом умеют играть. Они также известны своими быстрыми переходами из обороны в атаку после получения мяча, что традиционно является их сильной стороной. Они не относятся к европейским матчам слишком серьезно, потому что их единственная цель – внутренний чемпионат и Кубок, и именно там их шансы на победу максимальны. Вполне возможно, что они будут ротировать состав, и эта ротация слабее стартового. Они продали своего лучшего игрока и лучшего бомбардира Ваната в начале сезона, но у них все еще есть сильные игроки в атаке, такие как Ярмоленко и Герреро. Уверен, что в «Зриньски» проведут лучший тактический анализ «Динамо».

«Конечно, невозможность играть в Украине домашние матчи накладывает отпечаток на игроков, но все они как-то справляются, я бы сказал, привыкли, ведь война, к сожалению, идет уже несколько лет. Расходы большие, но и обязательства перед страной, необходимость представить себя в Европе, добиться наилучшего результата тоже присутствуют. По крайней мере, так было с нами, но, думаю, то же самое касается и команды «Динамо», – рассказал Пушич.

Отметим, что «Шахтер» Марино Пушича провел 5 официальных матчей против «Динамо», в которых добыл 3 победы при 2 ничьих.

Матч «Динамо» – «Зриньски» состоится 6 ноября.

Марино Пушич Динамо Киев Зриньски Мостар Шахтер Донецк Лига конференций
Алексей Сливченко Источник: Bljesak.info
Комментарии 4
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Вибач, Маріно, але будемо вболівати проти твоїх співвітчизників
і вірити в перемогу української команди! 😊
Ответить
+3
Singularis
Суркис любит преферанс. В Европе вистует, а дома играют  сталинград)
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Chemp83
А кроти ?
Ответить
-6
