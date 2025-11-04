Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. «Прощай, крыса». Вандалы испортили мурал с Трентом перед матчем ЛЧ
Лига чемпионов
04 ноября 2025, 16:58 | Обновлено 04 ноября 2025, 17:11
526
3

ФОТО. «Прощай, крыса». Вандалы испортили мурал с Трентом перед матчем ЛЧ

Александер-Арнольд возвращается в Ливерпуль

ФОТО. «Прощай, крыса». Вандалы испортили мурал с Трентом перед матчем ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Перед матчем Лиги чемпионов между Ливерпулем и Реалом случился неприятный инцидент с муралом в честь защитника Трента Александера-Арнольда.

На изображении с игроком, которое появилось в 2019 году после триумфа Красных в Лиге чемпионов, по-испански написали «прощай, крыса».

Фаны Ливерпуля негативно относятся к Тренту, который минувшим летом бесплатно покинул команду и перебрался в состав Реала.

Ранее футболисты Ливерпуля уже просили болельщиков спокойнее относиться к Александеру-Арнольду, который сегодня впервые может сыграть против своей бывшей команды.

В нынешнем сезоне англичанин провел 10 матчей и сделал 2 ассиста.

luceorius
 Не заладилось у Трента в Реалі, а міг би стати у рідному Ліверпулі іконою на кшталт Стівена Джерарда.
Gargantua
некрасиво ушел
