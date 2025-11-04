ФОТО. «Прощай, крыса». Вандалы испортили мурал с Трентом перед матчем ЛЧ

Перед матчем Лиги чемпионов между Ливерпулем и Реалом случился неприятный инцидент с муралом в честь защитника Трента Александера-Арнольда.

На изображении с игроком, которое появилось в 2019 году после триумфа Красных в Лиге чемпионов, по-испански написали «прощай, крыса».

Фаны Ливерпуля негативно относятся к Тренту, который минувшим летом бесплатно покинул команду и перебрался в состав Реала.

Ранее футболисты Ливерпуля уже просили болельщиков спокойнее относиться к Александеру-Арнольду, который сегодня впервые может сыграть против своей бывшей команды.

В нынешнем сезоне англичанин провел 10 матчей и сделал 2 ассиста.