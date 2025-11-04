Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Эксперт: «Шахтер доминировал в обоих матчах против Динамо»
Украина. Премьер лига
Эксперт: «Шахтер доминировал в обоих матчах против Динамо»

Второе Классическое – под диктовку «горняков»

ФК Шахтер Донецк.

Украинский тренер Николай Цымбал эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло дончанам одержать верх в 11 туре УПЛ над еще одним отечественным грандом – «Динамо» - 3:1.

«По сравнению с недавним кубковым противостоянием «горняки» сыграли на одном дыхании. Возможно, добавил им вдохновение скорый гол. Динамовцам удавалось лишь эпизодически создавать опасности у владений номинальных владельцев.

Кстати, даже и не вспомню, когда последний раз «Шахтер» был таким целеустремленным. Не исключено, что «горняков» заставили сплотиться высказывания динамовского стопера Попова, который раскритиковал перед поединком нынешнее поколение бразильских легионеров дончан. Вот те и хотели доказать, что могут демонстрировать зрелищный результативный футбол.

Лично мне запомнился Марлон, который по возвращении в строй был на виду. Чего, кстати, не скажешь о Попове. Второе Классическое подтвердило, что у «Шахтера» более высокий потенциал, чем у «Динамо». И это весомый «козырь» у дончан в борьбе за чемпионский титул», – сказал Николай.

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
batistuta
Гарний Експерд!
Ответить
0
