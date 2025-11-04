Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ливерпуль – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Ливерпуль
04.11.2025 22:00 - : -
Реал Мадрид
Лига чемпионов
Ливерпуль – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча четвертого тура Лиги чемпионов 4 ноября в 22:00 по Киеву

Коллаж Sport.ua

4 ноября состоится матч четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Ливерпуль (Англия) и Реал Мадрид (Испания).

Поединок пройдет на стадионе Энфилд. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За три тура подопечные Арне Слота набрали шесть очков, а коллектив Хаби Алонсо имеет максимум пунктов – девять.

Следующие соперники Ливерпуля и Реала в ЛЧ 2025/26:

  • Ливерпуль: ПСВ, Интер, Марсель, Карабах
  • Реал Мадрид: Олимпиакос, Манчестер Сити, Монако, Бенфика

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

