4 ноября состоится матч четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Ливерпуль (Англия) и Реал Мадрид (Испания).

Поединок пройдет на стадионе Энфилд. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За три тура подопечные Арне Слота набрали шесть очков, а коллектив Хаби Алонсо имеет максимум пунктов – девять.

Следующие соперники Ливерпуля и Реала в ЛЧ 2025/26:

Ливерпуль: ПСВ, Интер, Марсель, Карабах

Реал Мадрид: Олимпиакос, Манчестер Сити, Монако, Бенфика

Ливерпуль – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.