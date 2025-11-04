Ливерпуль – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча четвертого тура Лиги чемпионов 4 ноября в 22:00 по Киеву
4 ноября состоится матч четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Ливерпуль (Англия) и Реал Мадрид (Испания).
Поединок пройдет на стадионе Энфилд. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
За три тура подопечные Арне Слота набрали шесть очков, а коллектив Хаби Алонсо имеет максимум пунктов – девять.
Следующие соперники Ливерпуля и Реала в ЛЧ 2025/26:
- Ливерпуль: ПСВ, Интер, Марсель, Карабах
- Реал Мадрид: Олимпиакос, Манчестер Сити, Монако, Бенфика
Ливерпуль – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
