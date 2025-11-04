Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. МИХАЛИК – о решении Реброва: «Есть вопрос только по одному игроку»
Чемпионат мира
04 ноября 2025, 13:31 | Обновлено 04 ноября 2025, 13:43
Все ближе решающие противостояния

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Сегодня главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров объявил состав, который будет готовиться к заключительным матчам группового отбора на ЧМ-2026 против Франции (13 ноября) и Исландии (16 ноября).

Бывший игрок сборной Украины Тарас Михалик эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о вызванных на сбор игроках и резервном списке.

«Конечно, досадно, что из-за травмы отсутствует универсал Александр Зинченко. Это серьезная потеря. В общем, список ожидаемый, в частности, заслужил возвращение Александр Караваев, отличавшийся в последних матчах на клубном уровне.

Прогнозирован был и первый вызов стоппера Арсения Батагова из «Трабзонспора», о котором хорошо отзываются в Турции.

Меня удивило, что только в резервный список попал динамовец Назар Волошин. Согласен, из-за повреждений у него не было последней недели игровой практики, но до сбора, который начнется в польском Жешуве 10 ноября, он еще успеет сыграть из «Зриньски» в Лиге конференций и с ЛНЗ – в УПЛ и возобновит боевые кондиции. Тем более что Волошин в октябрьских отборочных поединках произвел сильное впечатление».

Матч Франция – Украина начнется 13 ноября в Париже в 21.45, а Украина – Исландия в Варшаве – 16 ноября в 19.00.

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
