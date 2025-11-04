Владимир ВИЛИВАЛЬД: «Пропущенные голы были несколько непредсказуемыми»

Центральный защитник «Кривбасса» Владимир Виливальд прокомментировал ничью с «Полтавой» (2:2) в матче 11-го тура УПЛ.

– Владимир, похоже, сегодня «Кривбасс» скорее потерял два очка, чем заработал одно. Насколько команда была готова к такому интенсивному футболу со стороны соперника?

– Мы хорошо готовились и понимали, что СК «Полтава» играет в силовой футбол, активно навязывает борьбу в третьей трети поля. Ожидали много длинных передач. Пропущенные голы были несколько непредсказуемыми, мы должны были лучше снимать напряжение у своих ворот. Но это футбол. Матч получился эмоциональным и боевым. Немного не хватило, чтобы забить третий мяч. Считаю, счет не совсем соответствует игре, мы должны были дожать соперника, но серии воздушных тревог и постоянные падения игроков «Полтавы» в конце встречи сбивали наш натиск.

– Вспомним начало матча: соперник создал несколько опасных моментов у ваших ворот. Как случилось, что «Полтава» так активно начала игру?

– Нужно было действовать проще в обороне и быстрее отводить напряжение от своих ворот. В некоторых эпизодах мы могли сыграть рациональнее, это же начало игры, все заряжены, с большим желанием забить. Где-то нам повезло, где-то помог каркас ворот. Никто не ожидал такого быстрого пропущенного гола.