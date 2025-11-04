Определились команды, которые будут бороться за выживание в УПЛ
Экс-полузащитник сборной Украины Валерий Кривенцов считает, что таких коллективов будет восемь
В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua бывший игрок национальной команды Валерий Кривенцов подвел итоги 11-го тура, сказав, в частности, кто будет бороться за выживание в Премьер-лиге.
– Аутсайдеры определены? Здесь подразумеваются места команд с 13-го по 16-е?
– Конечно, рассчитывать на то, что «Эпицентр», «Александрия», «Рух» и «Полтава» поднимутся в верхнюю часть турнирной таблицы не стоит. Но и говорить о том, что эти коллективы обречены, тоже рано. На мой взгляд, на данный момент можно предположить, что за право сохранения прописки в Премьер-лиге будут бороться команды, начиная с девятого места.
Сейчас поставь любого тренера в команду из нижней части таблицы, он не сможет совершить чудо, поскольку есть уровень футболистов, с которыми выше головы не прыгнешь. Не тренер отбирает мячи и забивает голы. Разве что «Александрия», которая еще ищет свою игру, по подбору исполнителей не должна быть на 14-м месте. Но так ли это, мы увидим весной.
