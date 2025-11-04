Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Определились команды, которые будут бороться за выживание в УПЛ
Украина. Премьер лига
04 ноября 2025, 11:21 |
612
0

Определились команды, которые будут бороться за выживание в УПЛ

Экс-полузащитник сборной Украины Валерий Кривенцов считает, что таких коллективов будет восемь

УПЛ. Рух – Эпицентр

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua бывший игрок национальной команды Валерий Кривенцов подвел итоги 11-го тура, сказав, в частности, кто будет бороться за выживание в Премьер-лиге.

– Аутсайдеры определены? Здесь подразумеваются места команд с 13-го по 16-е?
– Конечно, рассчитывать на то, что «Эпицентр», «Александрия», «Рух» и «Полтава» поднимутся в верхнюю часть турнирной таблицы не стоит. Но и говорить о том, что эти коллективы обречены, тоже рано. На мой взгляд, на данный момент можно предположить, что за право сохранения прописки в Премьер-лиге будут бороться команды, начиная с девятого места.

Сейчас поставь любого тренера в команду из нижней части таблицы, он не сможет совершить чудо, поскольку есть уровень футболистов, с которыми выше головы не прыгнешь. Не тренер отбирает мячи и забивает голы. Разве что «Александрия», которая еще ищет свою игру, по подбору исполнителей не должна быть на 14-м месте. Но так ли это, мы увидим весной.

Валерий Кривенцов Эпицентр Каменец-Подольский Рух Львов Полтава Александрия Украинская Премьер-лига
Сергей Демьянчук Sport.ua
