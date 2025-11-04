Сын Месси назвал футболиста, с которым хочет сыграть в будущем
Тьяго Месси сделал признание на своем дне рождении
Старший сын легендарного аргентинца Лионеля Месси рассказал, с каким звездным футболистом он хотел бы играть в будущем.
«Я хочу играть за Аргентину и однажды я хочу играть с Ламином Ямалем», – сказал Тьяго Месси.
Накануне Месси-младший отпраздновал свой 13-й день рождения. Вечеринка прошла в стиле великого каталонского клуба.
Тьяго – старший сын чемпиона мира в составе Аргентины Лионеля Месси. Он играет в молодежной команде «Интер Майами», демонстрируя упорство, талант и высокую результативность.
Испанский вингер Ямаль сыграл в 11 матчах на клубном уровне во всех турнирах, в активе игрока «Барселоны» 6 голов и 5 результативных передач. «Барселона» после 11 туров чемпионата Испании занимает 2-ю строчку в турнирной таблице. «Сине-гранатовые» отстают от мадридского «Реала» на 5 очков.
🚨🗣️Thiago Messi: “I want to PLAY for Argentina and ONE DAY I want to PLAY with Lamine Yamal”✨👀 pic.twitter.com/1neF7mJ6rC— 𝗖𝘂𝗹𝗲𝗿𝘀𝗴𝗿𝗮𝘀𝘀𝗿𝗼𝗼𝘁 (@culersgrasroot_) November 3, 2025
