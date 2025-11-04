Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Футбольный тренер умер посреди матча. Ему было всего лишь 44
Другие новости
04 ноября 2025, 00:03 |
483
0

ФОТО. Футбольный тренер умер посреди матча. Ему было всего лишь 44

Младен Жижович скончался в больнице...

04 ноября 2025, 00:03 |
483
0
ФОТО. Футбольный тренер умер посреди матча. Ему было всего лишь 44
Getty Images/Global Images Ukraine. Младен Жижович

Европейский футбол в трауре – умер Младен Жижович, 44-летний тренер клуба «Раднички 1923».

Он упал без сознания на 22-й минуте матча против «Младости» в чемпионате Сербии. Медики сразу подбежали и отвезли его в больницу, но спасти жизнь не удалось.

Игра была сначала остановлена, а затем окончательно отменена, когда подтвердили смерть тренера. Игроки и тренеры обеих команд плакали прямо на поле.

Жижович, бывший футболист сборной Боснии, возглавил «Раднички 1923» менее трех недель назад. У него осталось трое детей.

Футбольный союз Сербии выразил соболезнования, назвав его смерть огромной потерей для всего футбольного сообщества.

Слова поддержки также передали «Партизан» и «Црвена Звезда»: «Покойся с миром, Младен».

По теме:
ВИДЕО. Трент почтил память Диоги Жоты
ФОТО. В Италии умер легендарный тренер, который тренировал Наполи
ФОТО. Бывший футболист сборной Англии трагически умер. Ему было всего 42
фото смерть Раднички Крагуевац чемпионат Сербии по футболу
Максим Лапченко Источник: The Sun
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Полесье требует от игроков сборной Украины уменьшения зарплаты
Футбол | 03 ноября 2025, 23:33 2
Источник: Полесье требует от игроков сборной Украины уменьшения зарплаты
Источник: Полесье требует от игроков сборной Украины уменьшения зарплаты

Продолжаются тяжелые переговоры с Гуцуляком, Сарапием и Михайличенко

Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі
Футбол | 03 ноября 2025, 08:44 14
Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі
Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі

Тренер «Динамо» привітав «гірників» з перемогою

Ефим КОНОПЛЯ: «Шахтер задушил Динамо и показал, кто тут хозяин»
Футбол | 03.11.2025, 19:59
Ефим КОНОПЛЯ: «Шахтер задушил Динамо и показал, кто тут хозяин»
Ефим КОНОПЛЯ: «Шахтер задушил Динамо и показал, кто тут хозяин»
Защитник Шахтера прокомментировал стычку с Ярмоленко
Футбол | 03.11.2025, 09:34
Защитник Шахтера прокомментировал стычку с Ярмоленко
Защитник Шахтера прокомментировал стычку с Ярмоленко
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Об этом игроке Динамо вообще нечего говорить»
Футбол | 03.11.2025, 06:42
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Об этом игроке Динамо вообще нечего говорить»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Об этом игроке Динамо вообще нечего говорить»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
02.11.2025, 08:20 12
Бокс
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
02.11.2025, 00:59 1
Футбол
«Убийство, которое принесет сумасшедшие деньги». Усику подобрали соперника
«Убийство, которое принесет сумасшедшие деньги». Усику подобрали соперника
02.11.2025, 07:55
Бокс
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
02.11.2025, 20:44 63
Футбол
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
02.11.2025, 20:40 5
Футбол
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
03.11.2025, 19:50 201
Футбол
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
02.11.2025, 19:58 486
Футбол
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя, как пародия»
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя, как пародия»
03.11.2025, 08:13 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем