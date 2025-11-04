ФОТО. Футбольный тренер умер посреди матча. Ему было всего лишь 44

Европейский футбол в трауре – умер Младен Жижович, 44-летний тренер клуба «Раднички 1923».

Он упал без сознания на 22-й минуте матча против «Младости» в чемпионате Сербии. Медики сразу подбежали и отвезли его в больницу, но спасти жизнь не удалось.

Игра была сначала остановлена, а затем окончательно отменена, когда подтвердили смерть тренера. Игроки и тренеры обеих команд плакали прямо на поле.

Жижович, бывший футболист сборной Боснии, возглавил «Раднички 1923» менее трех недель назад. У него осталось трое детей.

Футбольный союз Сербии выразил соболезнования, назвав его смерть огромной потерей для всего футбольного сообщества.

Слова поддержки также передали «Партизан» и «Црвена Звезда»: «Покойся с миром, Младен».