ФОТО. Футбольный тренер умер посреди матча. Ему было всего лишь 44
Младен Жижович скончался в больнице...
Европейский футбол в трауре – умер Младен Жижович, 44-летний тренер клуба «Раднички 1923».
Он упал без сознания на 22-й минуте матча против «Младости» в чемпионате Сербии. Медики сразу подбежали и отвезли его в больницу, но спасти жизнь не удалось.
Игра была сначала остановлена, а затем окончательно отменена, когда подтвердили смерть тренера. Игроки и тренеры обеих команд плакали прямо на поле.
Жижович, бывший футболист сборной Боснии, возглавил «Раднички 1923» менее трех недель назад. У него осталось трое детей.
Футбольный союз Сербии выразил соболезнования, назвав его смерть огромной потерей для всего футбольного сообщества.
Слова поддержки также передали «Партизан» и «Црвена Звезда»: «Покойся с миром, Младен».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Продолжаются тяжелые переговоры с Гуцуляком, Сарапием и Михайличенко
Тренер «Динамо» привітав «гірників» з перемогою