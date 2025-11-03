Вернидуб поддержал игрока Динамо, который ошибся в матче против Шахтера

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 19:27 |
827
0

Украинский тренер оценил игру Владислава Кабаева, который забил в свои ворота

03 ноября 2025, 19:27 |
827
0
ФК Динамо Киев. Владислав Кабаев

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб оценил игру и результат матча Премьер-лиги «Шахтер» – «Динамо» (3:1), а также поддержал игрока «бело-синих» Владислава Кабаева, который забил в свои ворота.

«Если разделить на два тайма, в первом, мне кажется, «Шахтер» гораздо лучше играл. Это не только средней линии касается, но и вообще как футболисты взаимодействовали. Гол очень быстро забили.

Еще моменты у них были, но мне кажется, что они больше владели инициативой, чем «Динамо». У киевлян таких явных моментов не было, если не считать в конце тайма.

Если взять второй тайм, то «Динамо» вышло заряженным, после перерыва это была совсем другая команда. У «Шахтера» тоже моменты возникали, когда они начали играть на контратаках, которые у них очень неплохо проходили, поскольку у команды очень быстрая атака.

Хотя не все получалось, пока Невертон не забил поистине классный мяч.

Мне бы хотелось поддержать в этой ситуации Кабаева, он хотел сыграть как можно лучше. Взять даже то, что атакующий игрок добежал до своей штрафной. Не думаю, что это большая ошибка. Однако после 3:1 уже было ясно, что игра закончилась», – рассказал Вернидуб.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев Владислав Кабаев Юрий Вернидуб
Николай Тытюк Источник: Footboom
