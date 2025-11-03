ЛЕОНЕНКО: «Чему тренеры Динамо учат игроков?»
Экс-нападающий киевлян раскритиковал Шовковского
Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал игру киевлян в матче 11-го тура УПЛ с «Шахтером» (1:3).
«У меня есть вопрос к тренерам «Динамо»: почему они учат игроков, что те не бьют по воротам целый тайм? Впервые потревожили Резника примерно на 50-й минуте, когда бил Буяльский. И то, этот момент Конопля привез, а не динамовцы создали.
То же самое было и в матче Кубка Украины. Один в один – за 45 минут ноль ударов в створ ворот соперника от «Динамо». Ноль! У меня такое впечатление, что Шовковский только в перерыве будит своих игроков. После перерыва у них что-то получается показывать на поле, но не всегда.
И, опять же, повторюсь, очень много грязи было от динамовцев, много ошибок. Да еще и немало серьезных ошибок допустил судья».
Отметим, что после поражения от «Шахтера» «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, имея на 4 очка меньше, чем «горняки».
