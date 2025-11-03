Бондарь прокомментировал конфликт с Ярмоленко во время Классического

Центральный защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь прокомментировал победу над киевским «Динамо» (3:1) в матче 11-го тура УПЛ:

«Перед игрой в УПЛ у нас был очень серьезный мужской разговор с тренером. Он указал на ошибки, подсказал, что нужно делать. Нам удалось забить те мячи, которые не удалось забить в предыдущем матче с «Динамо». Мы заслуженно победили.

Столкновение с Ярмоленко? Я очень уважаю Андрея Николаевича – и как человека, и как игрока. Что происходит на поле, пусть там и остается. В тот момент я сыграл в мяч, Андрею, наверное, что-то не понравилось. После игры мы пожали друг другу руки. Это легенда сборной Украины и всего нашего футбола. С большим уважением к нему отношусь. Это футбол, эмоции, такое бывает».