Бондарь прокомментировал конфликт с Ярмоленко во время Классического
Защитник Шахтера после игры пожал руку вингера Динамо
Центральный защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь прокомментировал победу над киевским «Динамо» (3:1) в матче 11-го тура УПЛ:
«Перед игрой в УПЛ у нас был очень серьезный мужской разговор с тренером. Он указал на ошибки, подсказал, что нужно делать. Нам удалось забить те мячи, которые не удалось забить в предыдущем матче с «Динамо». Мы заслуженно победили.
Столкновение с Ярмоленко? Я очень уважаю Андрея Николаевича – и как человека, и как игрока. Что происходит на поле, пусть там и остается. В тот момент я сыграл в мяч, Андрею, наверное, что-то не понравилось. После игры мы пожали друг другу руки. Это легенда сборной Украины и всего нашего футбола. С большим уважением к нему отношусь. Это футбол, эмоции, такое бывает».
